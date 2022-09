Les services de la Sureté de wilaya d'Alger ont procédé durant le mois d'août dernier à la saisie de plus de 54.000 comprimés psychotropes et 5kg de cannabis, indique mercredi un communiqué de ce corps sécuritaire.

Les services de la police judiciaire ont saisi "en août dernier 54.088 comprimés psychotropes, 5kg et 744g de cannabis, 566.14g de cocaïne, 9.4g d'héroïne et deux flacons de solution anesthésiante", a précisé la même source, relevant que cette opération entrait dans le cadre de la lutte contre la criminalité tous types confondus, notamment le trafic de drogues, de substances psychotropes et de drogues dures.

Les mêmes services ont également traité 377 affaires de port d'armes blanches qui se sont soldées par l'arrestation de 389 personnes, présentées, après parachèvement des procédures légales, aux juridictions territorialement compétentes