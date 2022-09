La deuxième édition de la coupe d’Algérie de fantasia aura lieu, le 24 septembre au centre équestre "Sidi Hadj Bahous" d’El Bayadh, a-t-on appris mardi de la fédération équestre Algérienne.

Cette manifestation sportive d’une journée, organisée par la ligue de wilaya d’équitation en collaboration avec la fédération de cette discipline et la direction locale de la jeunesse et des sports, verra la participation de plus de 300 cavaliers, qualifiés à cette compétition à l’issue des phases wilayas.

Ces cavaliers représentent dix-huit clubs du pays.

Le programme de la compétition comprend trois courses dans le domaine des simples, des couples et des groupes, a-t-on indiqué.