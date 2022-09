Les responsables de la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG) ont présenté mardi à Annaba le projet d’une feuille de route pour consolider la coopération entre la Commission et les associations de protection des consommateurs en vue de résoudre les problèmes des consommateurs relatifs à l’électricité et du gaz.

Le projet de la feuille de route a été mis en place sur la base des recommandations et conclusions des rencontres et réunions tenues l’année précédente, a précisé le président par intérim de la CREG, Farid Rehoual au cours d’une rencontre régionale Est de cette Commission avec environ 40 associations de protection du consommateurs venues de 16 wilayas de l’Est du pays organisée à l’hôtel "Sheraton Annaba" et en présence du chef de l’exécutif local, Djamel Eddine Berimi.

La coopération avec les associations de protection du consommateur des différentes wilayas du pays permettra de comprendre et d’assimiler la particularité de chaque région, contenir les problèmes et préoccupations des clients de l’électricité et du gaz et trouver les solutions adéquat es, a-t-il ajouté.

A cette occasion, il a rappelé que la CREG, consciente de l’importance de se rapprocher des associations locales du consommateur, a programmé au titre de l’année en cours (2022), cinq rencontres régionales, précisant que la rencontre d’Annaba est la première des rencontres régionales prévues.

Pour sa part, la directrice de protection des consommateurs et de réconciliation auprès de la CREG, Mme. Karima Saâdou présentant une communication autour des activités actuelles et prévues de la Commission vis –à- vis des consommateurs, a considéré que le projet de la feuille de route vise la consolidation de la relation avec les associations de protection du consommateur et une meilleure prise en charge des préoccupations des consommateurs.

Elle a précisé que le projet a été envoyé à toutes les associations de protection du consommateur du pays, estimant que la feuille de route est en mesure de "mettre en place des bases d’un travail consultatif avec les associations de protection du consommateur à travers l’échange et le recouvrement des données et informations, les campagnes de vulgarisation et de formation ainsi que le traitement des doléances des abonnés".

S’agissant de la situation des doléances des clients que la CREG a traité durant l’année 2021, la même responsable a nota mment rappelé que 39 % des doléances concernaient le raccordement aux réseaux de l’électricité et du gaz, alors que les doléances relatives à l’opposition sur la facture ont constitué un taux de 33% du total des doléances étudiées.

De son coté, le président de l’association de protection du consommateur de la wilaya de Bejaia Noureddine Aidi présentant une communication sur "les préoccupations et les prévisions des associations de protection du consommateur dans le domaine de l’électricité et du gaz" a insisté sur "l’importance de former les travailleurs des entreprises de sous-traitance avec la Sonelgaz en vue d’améliorer le contact avec les abonnés notamment lors des opérations de raccordement ou de coupure, et rendre également les factures plus facile à lire à travers l’agrandissement des caractères utilisés et la facilitation de la lecture des abréviations".

En marge de cette rencontre régionale qui a vu la présence d’environ 200 participants parmi les représentants d’association, et cadres du secteur de l’énergie des différentes wilayas, il a été procédé à la distribution d’un questionnaire sur l’actuelle facture d’électricité et du gaz et les propositions à intégrer pour l’améliorer (la facture).

La rencontre a été marquée par la présentation de plusieurs communications par des directe urs et cadres de la CREG et représentants de la Sonelgaz distribution et représentants des associations du consommateur axées sur les aspects économiques de l’électricité et du gaz et la sensibilisation des consommateurs sur les dangers en rapport avec le gaz et l’électricité.