Sept boxeurs de la sélection algérienne seniors feront mardi leur entrée en lice pour le compte des quarts de finale des championnats d'Afrique de boxe (messieurs et dames) qui se déroulent à Maputo au Mozambique (12-18 septembre).

Dans la catégorie des moins de 51 kg, Meziane Mohamed El Amine (-51 kg), vainqueur lundi en 8es de finale face au Botswanais Mahomed Olukie Rajab, affrontera le Burundi Nimubona Moussa, alors que son coéquipier Abdelli Yahia (-63 kg), médaillé d'or aux JM d'Oran, sera opposé également à un boxeur Burundi, à savoir Mahatane Eric.

De leur côté, Hichem Maouche (-54 kg), Walid Tarzout (-60 kg) et Ait-Bekka Jughurta (-67kg), croiseront les gants, respectivement, avec le Swazilandi Simelane Muntu Mungisi, le Guinéen Okon Noha ainsi que le Zambien Mwandwe Shaft. Chez les dames, Hedjala Fatma-Zohra (-54 kg), médaillée de bronze aux JM-2022 d'Oran, victorieuse lundi en 8es de finale devant la Congolaise Nikelani Carine, affrontera la Zambienne Ngandwe Hildah, alors que Roumaïssa Boualem (-50 kg) sera opposée à la Sud-africaine Mathiba Thadowethu Truelove. Au total, 211 boxeurs dont 64 dames et 147 messieurs prennent part aux championnats d'Afrique à Maputo, alors que l'Algérie est représentée par 20 boxeurs (12 messieurs et 8 dames).

La sélection masculine dirigée par l'entraîneur Ahmed Dine est composée de : Yacine Touareg (-48 kg), Meziane Mohamed El Amine (-51 kg), Hichem Maouche (-54 kg), Oussama Mordjane (-57 kg), Walid Tarzout (-60 kg), Yahia Abdelli (-63 kg), Yughurta Aït-Bekka (-67 kg), Yaiche Youcef-Islam (-71 kg), Younes Nemouchi (-75 kg), Abdelouahab Chikhaoui (-81 kg), Tarek Tariket (-92 kg) et Saïd Henni (-92 kg).

Chez les dames, la sélection algérienne est représentée par : Roumaïssa Boualem (-50 kg), Mansouri Fatiha (-48 kg), Miloudi Souha (-52 kg), Hedjala Fatma-Zohra (-54 kg), Hadjila Khelif (-60 kg), Imane Khelif (-63 kg), Ichrak Chaïb (-66 kg) et Djoher Bennani (-75 kg).

Les médaillés d'or obtiendront une prime de 10.000 dollars, les médaillés d'argent 5000 dollars, tandis que ceux qui décrochent le bronze toucheront 2500 dollars.