En automne, c'est bien connu, les cheveux virent à la botte de foin et tombent par poignées. Une mésaventure qui ne vous arrivera pas si vous prenez vos cheveux en main dès cet été.

Cheveux: conservez une belle couleur

Si vous tenez à faire une couleur avant de partir buller, il faut choisir les couleurs ton sur ton sans ammoniaque qui, au fil des semaines, évolueront naturellement ce qui créera de jolis reflets. Sauf qu’en été, on cumule facilement le chlore, le sel et le soleil : le trio mortel de la coloration ! Les écailles du cheveu s’écartent suite à l’altération de son film hydrolipidique. Résultat : cheveux secs, pointes fourchues et éclat en berne.

Pendant les vacances : commencez une cure de gélules solaires trois semaines avant le départ (et à poursuivre encore deux mois) pour hydrater votre organisme de l’intérieur et faire le plein d’antioxydants, vos meilleures armes contre le rayonnement UV. Au soleil, appliquez une crème de monoï sur vos cheveux secs ou légèrement humides aussi souvent que nécessaire. Le soir, après un bon brossage tête en bas, shampooing obligé avec un produit spécial soleil, puis pose d’un masque nourrissant puis rinçage soigneux. Deux fois par semaine, remplacez le masque par un soin repigmentant.

Et en septembre ? Prenez rendez-vous avec un bon coloriste et allez-y avec le modèle de vos rêves trouvé dans un magazine. Oui, même pour la couleur. Car "noisette" n’évoque pas la même nuance à tout le monde. Alors, pour bien se comprendre, on se parle par images interposées. Et, comme sur la plage, on continue à prendre le plus grand soin de ses cheveux, avec des shampooings et des soins après-shampooing pour cheveux colorés .

Cheveux: prenez-en soin

Même avec la meilleure volonté du monde, on finit par martyriser nos cheveux sans même le savoir. Il suffit de petits gestes machinaux répétés à l’envi, de techniques de coiffage comme le brushing mal exécutées ou trop fréquemment pour que nos cheveux, déjà fragilisés par le soleil et le sel, finissent par déclarer forfait. C’est dès les vacances qu’il faut changer ses habitudes pour que nos cheveux abordent la rentrée en pleine forme.

Pendant les vacances: brossez-vous les cheveux dans le bon sens, c'est-à-dire en partant des pointes et en remontant. Laissez-les naturels aussi souvent que possible car les laques et autres gels fixants ont le chic de dessécher les cheveux car ils contiennent tous de l’alcool. Autre actif à fuir, le silicone qui fait briller et gaine tellement le cheveu qu’il lui enlève tout tonus naturel. Pour le dépister, on lit les étiquettes, si "dimethicone" apparaît en début ou milieu de liste, on zappe ! En fin de citation, on peut faire un écart de temps à autre, mais un écart très contrôlé !

Et en septembre ? Filez chez le coiffeur vous faire couper les fourches avant que le cheveu ne casse. Une bonne coupe avec, si possible, la possibilité d’un séchage naturel pendant quelque temps. Surtout pas de lisseur au quotidien, il n’y a pas plus efficace pour dessécher le cheveu et le rendre terne. Quant au séchoir, contrairement à la brosse, on l’utilise de la racine vers les pointes pour lisser les écailles dans le bon sens. Et on le règle sur une température moyenne pour éviter de brûler le cheveu.

Cheveux: évitez la chute

En automne, c’est réglé comme du papier à musique : nos tifs font les frais de la loi sur la pesanteur. En clair, on les retrouve au fond de la baignoire, dans son assiette, sur son col… Pourquoi une telle chute ? Parce que les rayons solaires augmentent la sécrétion des hormones responsables de la croissance des cheveux. S’il sont plus nombreux qu’avant au fond de la baignoire, c’est aussi parce qu’ils arrivent plus nombreux en fin de vie ! Rien de grave, donc ! Quand la croissance sera ralentie, la chute s’endiguera d’elle-même. Mais on peut prévenir la chute par de petites astuces.

Pendant les vacances : équilibrez votre alimentation qui doit apporter suffisamment de protéines, constituant de la kératine, et de vitamines, notamment de la B6. Cela n’empêchera les cheveux en fin de vie de tomber mais favorisera une bonne repousse.

Et en septembre ? Une fois la chute amorcée, on stimule son cuir chevelu avec un complexe d’huiles essentielles ou des soins spécifiques en cure de 21 jours, tout en continuant d’équilibrer ses menus. Eventuellement, une fois la cure de gélules solaires terminée, on peut envisager de prendre des compléments alimentaires capillaires pendant deux mois.