Le président du Conseil de la nation, le moudjahid Salah Goudjil a reçu, lundi à Alger, une délégation du Secrétariat national de l'Organisation nationale des Moudjahidine (ONM), selon un communiqué de la chambre haute du Parlement.

A cette occasion, M. Goudjil a passé en revue "les différentes étapes traversées par l'Algérie depuis l'accession de M. Abdelmadjid Tebboune à la magistrature suprême et son élection par le peuple algérien à la présidence de la République", mettant en exergue "les approches et les politiques adoptées à tous les niveaux et dans les divers aspects de la vie quotidienne".

Et de poursuivre que "ces approches ont abouti à l'approfondissement de la pratique démocratique et rassuré les Algériens quant au devenir de leur pays".

M. Goudjil a invité, dans ce sillage, les Algériens à promouvoir leurs actions de manière à les adapter avec les ambitions de l'Algérie nouvelle sous la conduite de M. le Président de la République.

Il a également mis l'accent sur la nécessité de mobiliser toutes les composantes nationales au service de la nation et de la patrie, s'adressant principalement à l'ONM qui est "corollairement liée et dans le fonds et dans la forme avec la lutte pour l'indépendance de l'Algérie ainsi que l'éternel héritage et les idéaux du 1er Novembre en leur qualité de source d'esprit du sacrifice, d'abnégation et d'altruisme", rendant hommage aux moudjahidine qui ont assumé pleinement "leurs responsabilités en toutes circonstances et à différentes époques".

La rencontre a permis de faire le point sur la situation locale à la lumière des évolutions régionales et internationales et les défis imposés dans le cadre de l'ordre mondial.

Pour sa part, le SG de l'ONM, Mohamed Ali Boughezala a souligné "l'implication de l'organisation dans tout ce qui sert le pays et dans l'effort de construction d'une nouvelle Algérie que le Président de la République s'attèle à en jeter les jalons", appelant les moudjahidine à contribuer à l'image d'une Algérie forte celle à laquelle aspirait les martyrs au lendemain du déclenchement de la glorieuse révolution et en fidélité à leur testament.

M. Boughezala a souligné aussi que l'ONM œuvre inlassablement à la préservation de la mémoire collective nationale, au renforcement de sa position et à la contribution à l'écriture de l'histoire de manière à transmettre le message aux générations présentes et futures, a conclu le communiqué.