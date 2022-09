Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a entamé, mardi, une visite de travail en République islamique de Mauritanie, pays frère, à la tête d'une importante délégation ministérielle, dans le cadre de la 19e session de la Grande commission mixte de coopération algéro-mauritanienne qui se tiendra mercredi à Nouakchott, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre.

Le Premier ministre est accompagné par les ministres de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, de la Justice, Garde des Sceaux, Abderrachid Tabbi, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Bidari, de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, des Travaux publics, de l'Hydraulique et des Infrastructures de base, Lakhdar Rakhroukh, de la Pêche et des Productions halieutiques, Hichem Sofiane Salaouatchi.