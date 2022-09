Les travaux exploratoires en prévision de la 19e session de la Grande Commission mixte de coopération algéro-mauritanienne se poursuivent, lundi, les experts des deux pays s'attelant à la définition des contours de la coopération bilatérale par l'élaboration d'une série d'accords traitant de plusieurs secteurs, dont l'Energie, les Mines et l'Industrie pharmaceutique.

Dans ce cadre, le directeur des relations de la coopération arabo-africaine au ministère de l'Energie et des Mines, M. Aoufa Sofiane a indiqué que la question d'approvisionnement du marché mauritanien en produits pétroliers a figuré parmi les principaux points débattus au deuxième jour des travaux du comité d'experts, faisant état de la finalisation d'un protocole de coopération entre Sonatrach et la société mauritanienne des hydrocarbures.

Les discussions entre les experts algériens et mauritaniens ont porté sur plusieurs aspects liés au secteur de l'électricité, notamment l'activation du mémorandum d'entente signé juin dernier à l'occasion de la visite du ministre de l'Energie et des Mines Mohamed Arkab en Mauritanie, a ajouté le même responsable.

Il a annoncé, à cet égard, l'élaboration d'un nouveau mémorandum d'entente établissant un partenariat entre Sonelgaz et son homologue mauritanienne en matière de raccordement électrique, la formation et la vente possible de certains équipements fabriqués en Algérie.

L'agenda de coopération bilatérale, dans ce domaine, prévoit aussi des projets d'études de faisabilité économique devant faciliter l'accès de Sonelgaz au marché mauritanien.

"L'entreprise examine la possibilité d'accéder à de nouveaux marchés dans la région de l'Afrique de l'ouest pour exporter son excédent de production électrique", a-t-il affirmé.

Les voies de coopération dans le domaine des mines ont également été évoquées, notamment au vu des ressources minières importantes dont regorgent les deux pays.

Une délégation de l'Office mauritanien de recherches géologiques (OMRG) devant se rendre les prochains jours en Algérie pour examiner les opportunités de coopération dans ce domaine.

Quant au secteur de l'industrie pharmaceutique, le directeur des Activités pharmaceutiques et de la Régulation à la tutelle, Bachir Alouache a indiqué que la partie algérienne mettait l'accent, dans ses négociations, sur la reconnaissance mutuelle et automatique de l'enregistrement des mé dicaments et la validation des fournitures médicales, afin de faciliter l'accès de ce type de produits nationaux au marché mauritanien puis vers d'autres pays voisins.

De surcroît, Saidal ambitionne d'élargir sa liste de médicaments enregistrés en Mauritanie à l'ensemble des médicaments qu'elle produit au nombre de 150 médicaments, a-t-il encore expliqué.

Par ailleurs, la partie mauritanienne accorde plus d'intérêt, à travers les accords en phase d'élaboration, à la formation et à l'accompagnement du Laboratoire mauritanien de contrôle de la qualité des médicaments (LNCQM), notamment en ce qui concerne les analyses et l'entretien des équipements.

A noter que les travaux du comité d'experts devraient être suivis de la réunion du comité de suivi qui sera co-présidé par le ministre des Travaux publics, de l'Hydraulique et des Infrastructures, Lakhdar Rakhroukh et le ministre mauritanien de l'Equipement et des Transports, avant la tenue, mercredi prochain, de la 19e session de la Grande Commission mixte de coopération algéro-mauritanienne.