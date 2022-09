Les participantes à la première conférence des femmes syndicalistes arabes ont appelé, lundi à Oran, à un nouveau pacte social qui tienne compte des mutations en cours.

Les participantes ont souligné l'urgente nécessité d'établir un nouveau pacte social axé sur la promotion et la protection de la santé et des droits humains des travailleurs et de leurs familles, ainsi que sur la garantie d'un avenir durable pour la planète et de leur satisfaction à l'égard des conditions de vie, de la qualité des services et la liberté de prendre leurs décisions.

Les conférencières ont souligné et insisté sur la nécessité d'adopter un salaire minimum vital fixé par des processus juridiques ou des négociations collectives, comme stipulé dans la déclaration du centenaire de l'OIT, une protection sociale pour tous avec un fonds mondial de protection sociale pour les pays les plus pauvres, ainsi que des critères de revenu et d'égalité entre les deux sexes.

Le mouvement syndical des femmes dans la région arabe a également tenu compte de la conviction de l’Union syndicale arabe, selon laquelle la ratification de la convention n 190 sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes est au cœur des revendications, espérant qu'elle sera suivie du changement législatif nécessaire, avec la lutte contre la violence domestique comme priorité.

Les participantes ont également plaidé pour des cadres macroéconomiques favorables au travail et sensible au genre, y compris des politiques du marché du travail financier, monétaire, industriel et sectoriel inclusives, avec un allégement de la dette et une coopération fiscale.

Quelque 140 syndicalistes arabes ont participé à la première conférence des femmes arabes syndicalistes, représentantes de 15 pays, inaugurée par la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Kawthar Krikou, en présence de la ministre des conditions de la femme de Palestine, Amal Al-Hamed.

Les recommandations de cette rencontre seront soumises à la troisième conférence de l’Union syndicale arabe, qui se tiendra ces 14 et 15 septembre à Oran, rappelle-t-on.