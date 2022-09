Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger ont relevé 3.058 infractions routières relatives aux motocycles depuis le début de l'année en cours (2022), a indiqué lundi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

"Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger ont contrôlé plus de 39.428 motocycles et relevé 3.058 infractions routières, dont 2.351 relatives au non port du casque", précise le communiqué.

Dans le même sillage, la DGSN avait lancé, au cours de la semaine, une campagne nationale en direction des motocyclistes dans le cadre de la lutte contre les comportements dangereux et leurs conséquences sur les usagers de la route, tels le vol à la sauvette, le port de produits prohibés et autres.

La campagne s'étalera jusqu'au 20 septembre courant.

Les mêmes services ont tenu à rappeler les numéros verts de la DGSN 15-48 et de secours 17, ainsi que l'application "Allo Chorta" pour signaler tout dépassement, a conclu la même source.