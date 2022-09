Les services de la sûreté de wilaya d'Ain Defla ont enregistré 110 accidents de la circulation causés par des motos, durant la période allant du 1er janvier au 31 août 2022, indique, lundi, un communiqué de ce corps sécuritaire.

Selon le même document, les 110 accidents représentent 41,66% du nombre d’accidents enregistrés à la période suscitée, estimé à 264 accidents de la circulation. Les 110 accidents de la circulation causés par des motos ont fait 130 blessés et deux morts, a ajouté la même source, signalant la délivrance de 169 infractions à l’encontre de motocyclistes, notamment pour non respect du code de la route. Le même document a signalé le lancement, par les services de la sûreté de wilaya, d’un programme de sensibilisation pour prévenir contre les comportements négatifs dangereux.

L’opération s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale lancée par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), au profit des conducteurs de motos de différents types, au titre des efforts de préservation de la sécurité routière. S’étalant du 11 au 20 septembre courant, la campagne en globe notamment des sorties de terrain ciblant plusieurs points, dont des barrages de contrôle fixes, installés aux entrées et sorties des villes, des artères principales et des plus importants axes routiers des communes du territoire de compétence, a conclu le communiqué.