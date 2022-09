Quelque 348 agents ont été mobilisés par la wilaya de Bechar pour mener le sixième recensement général de la population et de l'habitat (RGPH-2022) prévu du 25 septembre au 9 Octobre prochain, a-t-on appris mardi des services de la wilaya.

En prévision de cette opération, la wilaya a mobilisé 348 agents et autres cadres en forme de 15 groupes de travail appelés à réaliser cette opération à travers les communes de Bechar, Abadla,Taghit, Mougheul, Lahmar, Boukais,Kenadza, Mrija, Erg Farradj et Machraa Houari-Boumediene, a-t-on précisé.

"Les préparatifs pour le lancement du RGPH-2022, ont été entamés depuis près de deux ans, par les différents secteurs concernés par sa concrétisation’’, a souligné la même source, relevant que des des sessions de formation de sept jours sont actuellement organisées au profit des agents formateurs qui seront chargés, à leur tour, de former des agents exécutifs au niveau des mêmes communes de la wilaya.

Lors d’une récente séance de travail de la commission de wilaya chargée de cette opération, le secrétaire général de la wilaya de Bechar avait insisté sur la mobilisati on de tous les moyens matériels et humains pour l’encadrement de ce RGPH, notamment au volet transport, en vue de couvrir les zones les plus éloignées de la région, notamment les zones d’ombre. Le choix des agents chargés de la concrétion de ce 6ème RGPH a été fait selon les critères de compétence, d'expérience et de fiabilité pour qu’ils puissent fournir des données précises et assurer le succès de cette opération, a-t-on signalé.

Ce RGPH a pour but, selon des responsables locaux de la wilaya, "la maîtrise des mécanismes de planification pour la mise en place d’une stratégie nationale en matière de développement local, ainsi que l’élaboration de politiques publiques efficientes adaptées aux besoins des citoyens".

Ce sixième RGPH intervient, après ceux organisés à travers le pays en 1966, 1977, 1987, 1998 et 2008, rappelle-t-on.