Six (6) nouvelles spécialités pédagogiques ont été ouvertes en licence et Master, à l’occasion de la rentrée universitaire 2022-2023, à l’université "Kasdi Merbah" d'Ouargla, ce qui contribuera à renforcer la nomenclature des spécialités de cet établissement d’enseignement supérieur, a-t-on appris lundi des responsables de cette institution.

Appelées à assurer une formation qualitative des inscrits et répondre aux exigences du marché de l’emploi, ces nouvelles spécialités portent sur la biotechnologie végétale et l’amélioration des plantes, technologie agroalimentaire et contrôle de la qualité, écologie animale en gestion et conservation, géophysique appliquée, mesures et intervention aux puits, et qualité, hygiène, sécurité et environnement, a indiqué le vice-recteur, Dr. Abdelfattah Abimiloud.

Le même responsable a expliqué que le renforcement de la nomenclature de formation vient répondre aux exigences de la conjoncture, ouvrir l’université sur son environnement socio-économique et impulser le développement local.

Dans ce contexte, le recteur de l’université de Ouargla, Tahar Hallilet, a souligné que son institution est la deuxième au niveau national à introduire la spécialité géophysique appliquée après l’université de "Houari Boumediene" d’Alger , et ce , dans le cadre des objectifs tendant la formation des cadres spécialisés pour réponde aux besoins des entreprises locales.

Ouverte en 1987, l’université Kasdi Merbah s’emploie depuis à ouvrir des spécialités de formation dans le but de contribuer à un enseignement de qualité au diapason des exigences du marché de l’emploi.