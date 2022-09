Plus de 2.000 exploitations agricoles situées dans différentes régions de la wilaya de Laghouat ont été raccordées au réseau électrique, a affirmé lundi, le Président directeur général (P-dg) du groupe Sonelgaz, Mourad Adjal.

"Plus de 2.000 exploitations agricoles disséminées à travers les différentes régions de la wilaya de Laghouat ont été alimentées en énergie électrique", a déclaré le P-dg de la Sonelgaz, lors d’une conférence de presse en marge de sa visite de travail dans la région. Et d’ajouter: "la Sonelgaz envisage la couverture totale en électricité (100%), de toutes les exploitations agricoles situées à travers les communes de la wilaya en vertu de la stratégie de l’Etat portant appui et diversification de l’économie nationale hors-hydrocarbures, notamment le secteur agricole". Il a indiqué que cette wilaya recèle d’importantes potentialités agricoles essentiellement qui lui permettent de fournir divers produits agricoles à la faveur, notamment de la conjugaison des efforts et la mobilisation des moyens nécessaires y compris l’énergie électrique.

Poursuivant son interven tion, M. Adjal a relevé que plus de 22.000 exploitations agricoles ont été raccordées au réseau électrique à travers le territoire national, prévoyant "une hausse avant fin de l’année courante dans le cadre des efforts de généralisation de cette énergie" en réponse aux préoccupations des agriculteurs et véritables opérateurs économiques.

Par ailleurs, le responsable du groupe Sonelgaz a relevé que les centrales électriques des régions de Tilghemt et Timzighet, région de Laghouat, devront fonctionner, avant la fin du mois de mai prochain (2023), en plein régime pour atteindre une capacité de production électrique de 965 Mégawatts, contre 200 MG actuellement.