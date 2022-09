Six (6) nouvelles spécialités dans les cycles licence et master ont été ouvertes

à l'Université du 20 août 1955 de Skikda à l’occasion de la nouvelle saison

universitaire 2022-2023, a-t-on appris lundi du directeur de cet établissement d'enseignement supérieur.

S’exprimant dans une déclaration à l’APS, M. Tewfik Boufendi a indiqué que les nouvelles spécialités sont en adéquation avec la vocation de cette wilaya connue pour son caractère industriel.

Au titre de cette rentrée universitaire, les nouvelles spécialités introduites au cursus de master sont "sécurité des procédés pétroliers et gazier" dans le domaine des sciences et technologies, "chimie pharmaceutique" en Sciences de la matière et "intelligence artificielle" en Mathématique et Informatique.

En licence, les nouvelles spécialités sont "l’amélioration des productions animales" dans la filière des Sciences agronomiques, "technologies alimentaires et contrôle de la qualité" en Sciences alimentaires, "biologie et écologie des milieux aquatiques" en hydrobiologie marine et continentale, notant que ces filières relèvent du domaine des Sciences de la nature et de la vie.

Par ailleurs, 6.230 nouveaux bacheliers ont été inscrits dans les différentes facultés de l'Université 20 août 1955 au titre de cette saison universitaire, ce qui augmentera le nombre total des étudiants dans cet établissement d’enseignement supérieur à 33.000.

L’encadrement pédagogique dans cette université est assuré par 1.100 enseignants, a fait savoir M. Boufendi, soulignant que les inscriptions finales se sont déroulées dans de "bonnes" conditions.

L'Université du 20 août 1955 à Skikda compte cinq (5) facultés et un (1) institut, a-t-on signalé de même source.