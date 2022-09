Le coup d'envoi de la saison 2022-2023 de handball sera donné le week-end du 4-5 novembre 2022, a annoncé lundi la Fédération algérienne de handball (FAHB).

"En raison de la participation des clubs algériens au championnat arabe des clubs du 17 au 27 septembre en Tunisie et au championnat d'Afrique des clubs prévu du 29 septembre au 9 octobre en Tunisie, ainsi que le stage de la sélection algérienne seniors messieurs du 10 au 20 octobre (fenêtre internationale de l'IHF), la fédération algérienne de handball a fixé aux 4 et 5 novembre prochain le début de la saison 2022-2023 des différentes compétions nationales dames et messieurs" indique l'instance dans un communiqué publié sur sa page officielle facebook.

Pour rappel, l'ES Ain Touta est champion d'Algérie messieurs de la saison 2021-2022, et le HBC El Biar est champion chez les dames.