La sélection algérienne de karaté a pris la 2è place au classement général du Championnat d'Afrique du Nord (kata et kumité) disputé du 9 au 11 septembre à Tunis dans les catégories cadets, juniors et seniors/garçons et filles.

A l'issue de trois jours de compétition, les karatékas algériens ont récolté 43 médailles (13 or, 9 argent et 21 argent) se classant derrière l'Egypte qui a terminé en tête avec 51 médailles (14 or, 17 argent et 20 bronze).

La Tunisie a pris la 3è place du podium avec un total de 40 médailles (8 or, 10 argent et 22 bronze). La sélection algérienne a participé avec 78 athlètes dans ce rendez-vous sportif ayant regroupé 323 concurrents d'Algérie, de Tunisie, d'Egypte, de Libye et de Mauritanie, et organisé sous l'égide de l'Union des Fédérations africaines de karaté.

La compétition organisée à Tunis est une étape de préparation pour les pays d'Afrique du Nord, en prévision des prochaines échéances internationales dont le championnat du monde des jeunes catégories prévu en Turquie.