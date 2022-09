Crampes, brûlures ou gastrites à répétition... Votre estomac est fragile et en ces périodes d'agapes, il se rappelle à votre bon souvenir ! Nos conseils pour le soulager efficacement de façon naturelle.

Pour apaiser l’estomac : le jus de chou

Si votre estomac vous fait souffrir, le jus de chou peut vous aider à le soulager. Le jus de chou permet en effet d’apaiser la muqueuse tout en favorisant la cicatrisation en cas de plaies intestinales. Pour profiter de ses bienfaits, vous pouvez acheter du jus de chou prêt à boire (par exemple les ampoules Pur jus de chou blanc de Superdiet, à raison d’une ampoule quotidienne) ou le préparer vous même à l’aide d’une centrifugeuse, à raison d'un verre chaque jour jusqu’à disparition des symptômes.

Bien sûr, vous pouvez également consommer du chou lors des repas (de préférence cuit pour le rendre plus digeste) : chou blanc, vert, rouge, chou-fleur et brocolis sont vos alliés ! Pourquoi ne pas tester notre recette de Cake au roquefort et au chou ? Une recette originale pour l'apéro, non ?

Contre les brûlures : le gingembre

Puissant tonique, le gingembre peut également être utilisé en cas de douleurs de l’estomac et notamment de brûlures. Il facilite de plus la digestion et la disparition des gaz intestinaux. Savez-vous aussi que c’est un anti nauséeux très efficace ?

Il peut se consommer à volonté frais et râpé dans vos petits plats, sous forme de tisanes (mélangez 0,5 g de poudre de gingembre dans une tasse d’eau chaude et buvez doucement, 2 à 3 fois par jour) ou encore de gélules (2 gélules le matin et le midi à prendre au moment des repas avec un grand verre d’eau.

Vous pouvez également tester notre recette de Salade d'agneau au gingembre

Pour un effet anti-acide : la mauve

La mauve est une plante idéale pour prendre soin des estomacs fragiles. Réputée pour ses effets anti-acides, adoucissants et anti-inflammatoires, elle aide à la cicatrisation en favorisant la formation d’un mucus protecteur. Pour pouvez la consommer sous forme d’infusion, à boire chaude dès que vous ressentez des douleurs (une pincée de mauve séchée, que vous trouverez en herboristerie, dans une tasse d’eau frémissante 2 à 3 fois par jour). D’autres plantes possèdent également des vertus proches de celles de la mauve : c’est par exemple le cas de la réglisse, de la guimauve ou encore de la camomille romaine. N’hésitez pas à varier les plaisirs !