Prendre de l'aspirine tous les jours pourrait réduire les risques de développer un cancer de l'estomac ou de l'intestin, selon une nouvelle étude scientifique anglaise.

L'aspirine soulage des maux de tête, mais aurait aussi des vertus médicales plus intéressantes, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale les Annals of Oncology. Sa prise quotidienne permettrait de réduire les risques de développer et de mourir d'un certain nombres de cancers.

Les chercheurs de l'Université Queen Mary de Londres ont réalisé une méta analyse de 200 études scientifiques consacrées aux bienfaits et aux inconvénients de l' aspirine .

Ils ont constaté que la prise quotidienne d'aspirine réduirait de 30 à 40% les risques de développer un cancer de l'intestin.

«Une dose quotidienne de 75 mg d'aspirine suffit pour obtenir ses effets positifs» explique professeur Jack Cuzick, co-auteur de l'étude.

Grâce à ce médicament, les taux de cancer de l'œsophage et de l'estomac ont été aussi réduits de 30% et les décès de 35% et 50% respectivement.

L'aspirine a produit moins d'effet sur d'autres cancers, mais a quand même diminué le taux de cancer du poumon et de la prostate de 5 et 10%, et les décès liés à ces deux maladies de 15%. Les chercheurs ont aussi remarqué que l'aspirine avait un impact sur le taux de cancer du sein en le diminuant de 10%. Ce traitement a également permis une diminution de 18% du risque de crise cardiaque.

Les chercheurs ont estimé à 130 357, le nombre de décès dus aux cancers qui pourraient être évités grâce à l'aspirine en 20 ans et à 9 473 le nombre de crises cardiaques mortelles.

En revanche, la prise quotidienne d'aspirine causerait un peu moins de 18 000 morts, principalement dues aux hémorragies internes et aux accidents vasculaires cérébraux, deux des principaux effets secondaires de la prise régulière de ce médicament.

«S'il existe des effets secondaires graves qui ne peuvent être ignorés, prendre de l' aspirine tous les jours semble être la chose la plus importante que nous pouvons faire pour réduire le cancer après l'arrêt du tabagisme et réduire l'obésité » explique le professeur Jack Cuzick.

« Mais personne ne doit prendre de l'aspirine tous les jours, sans consulter préalablement son médecin généraliste » souligne-t-il. «Avant que l'aspirine soit recommandée pour la prévention du cancer, nous devons répondre à des questions importantes sur les effets secondaires de ce médicament et mettre en place des essais cliniques » conclut le chercheur.