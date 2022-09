Si le nombre de cancer de l’estomac a amplement diminué en 30 ans, il touche encore 6000 personnes chaque année. Une bactérie présente dans l’estomac peut le favoriser. Bonne nouvelle: la bactérie se dépiste ! Le nombre de cancer de l’estomac a été divisé par deux en trente ans mais il touche encore 6000 personnes chaque année et reste difficile à soigner. Il n’est donc pas inutile de savoir que si un membre de sa famille proche a été concerné, un dépistage de la bactérie Hélicobacter Pylori lui est conseillé. L’infection chronique par cette bactérie peut en effet entrainer une gastrite qui fait parfois le lit d’un cancer de l’estomac.

Or cette bactérie est plus souvent présente chez les proches d’une personne atteinte d’un cancer de l’estomac. . Et un traitement antibiotique suffit le plus souvent à l’éliminer, explique le Dr Barbara Dieumegard , responsable d’une nouvelle consultation dédiée à la prévention des cancers digestifs à l’Institut Curie (Paris).

Dépistage de la bactérie, comment ça se passe

Le dépistage de l’hélicobacter Pylori s’effectue par fibroscopie gastrique (un tube dans l’estomac). Si la bactérie est présente en quantité importante et déclenche une infection active, on traite. L’efficacité des antibiotiques est ensuite vérifiée par un test respiratoire (test à l’urée), plus simple qu’une fibroscopie. Ce test est effectué quatre semaines après l’arrêt des médicaments.

Cancer : encore trop de fatalisme

Penser à se faire dépister n’est pas encore entré dans les habitudes des Français. Selon une étude de la Fondation Arc pour la recherche sur le cancer publiée à m’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le cancer, le 4 février, 7 français sur 10 n’ont jamais mis en place d’action spécifique pour réduire leur risque de cancer. Pour Jacques Raynaud, président de la Fondation ARC, «il y a là un comportement fataliste et résigné par rapport à la maladie.

Par exemple, les Français accordent énormément d'importance au risque héréditaire alors que ça ne compte que pour 5 à 10 % dans le risque de cancer». Selon la Fondation 4 cancers sur 10 pourraient être évités par la prévention.