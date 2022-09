Certains aliments ont des vertus anti-cancéreuses. Les pommes de terre et les fruits riches en vitamine C protégeraient du cancer de l'estomac.

Pour se prémunir du cancer de l'estomac , il faudrait manger des pommes de terre et faire le plein de vitamine C . Ce type d'alimentation réduirait de 33% le risque de cancer de l'estomac. Manger des fruits permettrait de réduire ce risque de 7%, selon les conclusions d'une étude parue dans la revue médicale European Journal Cancer.

Les chercheurs de l'université de Zhejiang (Chine) ont réalisé une méta-analyse de 76 études dont 37 menées en Europe, 11 aux États-Unis, 21 au Japon, 4 en Chine et 3 en Corée. Les scientifiques ont suivi pendant 11 ans, 6 316 385 participants pour comprendre le lien entre alimentation et cancer de l'estomac.

Les conclusions de leur étude ont montré que les pommes de terre et les légumes blancs tels que l'asperge, la blette, le céleri, le chou-fleur, l'endive et le poireau présentent des vertus préventives et réduiraient le risque de 33%. Les scientifiques ont aussi observé que la tomate quant à elle serait un facteur de risque. Elle serait associée à des augmentations respectives de 11% et 21% du risque.

Les fruits à privilégier

Tous les fruits n'apporteraient pas le même bénéfice. Pour 100g de fruits supplémentaires par jour, la réduction du risque est estimée à 5% et pour 100g d'agrumes de plus par jour, de 3%. La vitamine C semble également réduire le risque, de 11%.

Les aliments à éviter

Parmi les aliments acidifiants favorisant le risque de cancer de l'estomac apparaissent la viande transformée, le poisson salé (augmentation de 4% par portion par semaine), les aliments riches en sel (augmentation de 10% par portion par semaine), le sel (augmentation de 12% par 5g par jour), l'alcool, la bière et les liqueurs (augmentation de 5% par 10g par jour), à l'exception du vin.

« Les facteurs alimentaires jouent donc un rôle clé dans le risque de cancer de l'estomac », concluent les auteurs de l'étude.