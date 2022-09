Le représentant du secrétariat général de la Ligue des Etats arabes, Khamis El-Bouzidi, a annoncé, dimanche à Oran, que l'Algérie préside le groupe chargé de développer la dimension populaire de la Ligue arabe, qui est l'une de ses priorités pour le développement du système d'action arabe commune.

S'exprimant lors des travaux du Forum intergénérationnel pour soutenir l'action arabe commune, M. El-Bouzidi a fait savoir qu’un quatrième groupe a été formé pour développer la dimension populaire de la Ligue arabe dans le système d'action arabe commune sous la présidence de l'Algérie.

Ce groupe, a-t-il indiqué, œuvre acuellement à la préparation de la formulation finale des normes unifiées qui doivent être respectées par les organisations de la société civile arabe, en lui accordant un statut d'observateur dans les organes et mécanismes de la Ligue des Etats arabes, ce qui renforcera les relations de l’organisation avec les institutions de la société civile.

Il ouvrira également la voie à cette dernière pour suivre le rythme du processus d'action arabe commune et faire face aux progrès réalisés dans le renforcement des relations interarabes, a-t-il indiqué.

Le même intervenant a ajouté que, sur la base de la conviction de la Ligue des états arabes dans le rôle "important et proéminent" que les institutions de la société civile peuvent jouer, elle continue de considérer son rôle comme une plate-forme globale pour la coordination des politiques, des initiatives et des stratégies touchant le cœur de la réalité vivante du citoyen arabe dans les domaines économique, social et culturel, et ce à travers les différents conseils ministériels et organisations arabes spécialisées, alors qu'ils cherchaient, avec la pandémie du coronavirus, à coordonner les efforts et à développer des visions futures pour une action collective efficace afin de contenir les effets négatifs de la pandémie sur les plans économique et social.

Khamis El-Bouzidi a également souligné les efforts de la Ligue arabe pour "renforcer la réponse arabe face à des crises similaires à l'avenir, les plus importantes étant les questions relatives au changement climatique, aux déplacements, à l'asile et à la traite des êtres humains".

Il a ajouté que l’organisation de ce forum avec la participation de différentes générations unies par l'intérêt pour le processus d'action arabe commune et le souci sincère de le développer, reflète une "conscience profonde" des défis auxquels est confrontée la région arabe, qui appelle à un dialogue interactif basé sur une approche participative, régie par un certain nombre de constantes, dont la plus importante est "l'engagement envers le principe de renforcement de la sécurité nationale dans ses multiples aspects pour faire face aux défis communs, s'appuyant sur ce qui a été accompli dans le monde arabe pendant près de huit décennies depuis la fondation de la Ligue des Etats arabes et sur les politiques d'intégration qui ont été adoptées, en plus de valoriser les diverses initiatives d'intégration des institutions d'action arabe conjointe dans de nombreux domaines".

Concernant ce forum, M. El-Bouzidi a relevé : "nous nous réunissons, aujourd'hui, et nous ne sommes qu'à quelques semaines de la tenue de la 31ème session du Sommet arabe, au cours de laquelle la coordination se poursuivra pour garantir toutes les raisons de son succès dans une voie qui réponde aux aspirations des peuples arabes et accompagne les évolutions actuelles sur la scène internationale avec les défis qu'elles posent".

"Cette démarche est en harmonie avec tous les pays arabes, en particulier l'Algérie, qui accueillera les travaux de cette session, coïncidant avec la célébr ation du 68e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération, avec toutes les valeurs symboliques de la lutte commune pour un avenir meilleur pour nos générations futures", a-t-il souligné.

L’intervenant a également fait l'éloge de l'ONSC, organisateur du Forum, qui, selon lui, est l'un des acquis institutionnels importants dans la région arabe, car il a été créé à la haute initiative du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, convaincu du rôle essentiel des institutions de la société civile pour contribuer à la diffusion des valeurs citoyennes, encourager le bénévolat et œuvrer pour les citoyens dans tous les domaines afin d’atteindre les objectifs du développement national.

Il a réaffirmé, par ailleurs, l’engagement du Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, Ahmed Abou Ghaïth, à donner suite aux propositions, visions et positions que ce forum conclura sur les moyens de renforcer l'action arabe commune, sur la base de sa ferme croyance en la nécessité d'efforts concertés de tous les acteurs des gouvernements, de la société civile et des médias pour mettre en évidence le rôle pivot de la Ligue arabe dans le traitement des problèmes de la région et de travailler, chacun de son côté, à maintenir sa position et son rayonnement régional et international.