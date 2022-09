Six (6) nouvelles spécialités ont été ouvertes dans le cycle d’ingénieur d’Etat à l’université Sétif-1 à l’occasion de la rentrée universitaire 2022-2023, ce qui contribuera à renforcer la nomenclature des spécialités de cet établissement d’enseignement supérieur, a indiqué dimanche le vice-recteur chargé de la pédagogie.

Il s’agit des spécialités "sciences et technologies", "génie civile", "génie des procédés", "électrotechnique", "génie mécanique" et "informatique", a déclaré à l’APS, M. Daoud Harzellah.

Au titre de la rentrée universitaire, 789 étudiants nouvellement inscrits ont été orientés vers ces nouvelles spécialités dont le cursus s’effectue en cinq (5) ans en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur d’Etat, a-t-il expliqué. La filière sciences et technologies a enregistré le plus grand nombre d’inscrits (158), la spécialité informatique (149), génie civile (122), et suivie des spécialités génie des procédés, électrotechnique et génie mécanique (120).

L’introduction de ces nouvelles filières intervient suite au décret ministériel n 1 du 31 mars 2022, relatif aux inscriptions universitaires 2022-2023 des nouveaux bacheliers et du manuel du bachelier déterminant les parcours de formation conformément aux besoins du marché du travail, a-t-on fait savoir. L’ouverture de ces spécialités influera "positivement" et contribuera grandement à l’élargissement des domaines de recherches scientifiques dans cet établissement d'enseignement supérieur, a-t-on signalé.

L’université de Sétif -1 accueillera au titre de cette rentrée 10.171 nouveaux étudiants orientés vers 21 filières, portant ainsi le nombre total des étudiants dans cet établissement à plus 43.000 étudiants, a souligné le même responsable.

Certaines spécialités ont attiré un grand nombre de nouveaux étudiants, telles que sciences de la nature et de la vie (1.483 nouveaux étudiants), l'économie, gestion et les sciences commerciales (1.464) et la filière sciences et technologies (1.446).

Selon la même source, un calendrier d'enseignement a été élaboré en prévision de la nouvelle saison universitaire, notamment après le retour au système d'enseignement normal, qui comprend un enseignement en mode présentiel de 14 semaines au premier semestre et 14 semaines au second semestre, en sus des périodes d'examens et des examens de rattrapage.