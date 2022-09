Les services de la Conservation des forêts de la wilaya de Tlemcen ont enregistré durant la présente campagne estivale la perte de pas moins de 17 hectares de forêts et de broussailles ravagés par les feux, a-t-on appris dimanche de la direction de cet organisme.

Du premier juin écoulé à ce jour, la wilaya de Tlemcen a enregistré onze foyers d’incendie ayant ravagé une superficie de 16,4 hectares dont quatre ha de forêts et 4,4 autres de broussailles en plus des vergers, a indiqué la même source.

Cette année, la wilaya de Tlemcen dont la superficie forestière couvre plus de 200.000 hectares, a enregistré moins d’incendies grâce à une batterie de mesures prises par les autorités locales dont la mobilisation totale du personnel des forêts qui n’a pas pris de congé en plus des tournées régulières dans les massifs forestiers et l’interdiction aux touristes d’accéder et de camper dans certains sites fortement boisés afin d’éviter tout départ de feu.

L’année précédente, la wilaya de Tlemcen avait enregistré durant la même période quelques 34 foyers qui ont ravagé 78 hectares dont 5 hectares de couvert forestiers et 5 h ectares de maquis et plus de 50 hectares de broussailles.

Ce recul dans le nombre d'incendies a été atteint d’abord grâce au dispositif "efficace" de lutte contre les feux qui a mobilisé d’importants moyens humains et matériels et également grâce aux campagnes continues de sensibilisation ayant touché directement les citoyens, selon la même source.

Actuellement, une vaste campagne de sensibilisation, organisée par l’Oobservatoire national de la société civile, la Direction générale de la protection civile et les services des forêts, est menée en direction de la population afin d’éviter les catastrophes, a-t-on expliqué.

Durant la journée de samedi, une caravane de sensibilisation a sillonné le site touristique de Lalla Setti, surplombant la ville de Tlemcen et très fréquentée par les visiteurs, pour expliquer aux milliers de touristes et autres riverains les mesures nécessaires devant éviter tout départ de feu, notamment lors de cette période marquée par un retour des chaleurs sur la wilaya.

La radio locale et les associations concernées sont aussi impliquées dans ce travail de sensibilisation.