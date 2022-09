La Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) a publié, dimanche, les résultats d'analyses périodiques de l'eau potable distribuée à Alger et à Tipaza en vue de rassurer sur la qualité de l'eau de robinet.

"La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) adopte une démarche de communication de proximité transparente avec ses clients autour de la qualité de l'eau produite et distribuée au niveau des Wilaya d’Alger et Tipasa", a-t-elle indiqué dans un communiqué, ajoutant que les résultats d’analyses seront publiés périodiquement, à travers les réseaux sociaux.

A travers cette initiative, "SEAAL rassure le consommateur sur la qualité de l'eau distribuée, via le réseau public d’alimentation en eau potable, qui est soumise quotidiennement à des contrôles physico-chimiques et bactériologiques très stricts", a précisé la même source.

"D’autres contrôles liés au goût, à l'odeur et à la couleur sont également opérés depuis la station de production, en passant par les réservoirs jusqu'au consommateur final, conformément à la réglementation en vigueur, qui s'ap puie sur les recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS)", a souligné SEAAL.

Ce suivi au quotidien est garanti par le laboratoire central de SEAAL, qui est accrédité ISO 17025 version 2017, par l’organisme algérien d’accréditation ALGERAC.

SEAAL dispose aussi dans chaque station de traitement d’eau potable de laboratoire process, dont la mission est de garantir la qualité de l'eau produite, a-t-elle également fait savoir, tout en mentionnant que la société réalise chaque année environ 144.000 analyses physico-chimiques, 26.000 analyses bactériologiques et 12.000 échantillons d’analyse.

"SEAAL fournit, conjointement avec les autorités, des efforts colossaux pour améliorer la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement et ainsi assurer une sécurité sanitaire de l’eau", a-t-elle souligné, tout en invitant "les institutions, organismes logeurs et consommateurs disposant d’installations de stockage interne (citernes, bâches-à-eau) à procéder à l’entretien et à la désinfection régulière de leurs dispositifs, afin d’éviter tout risque de contamination".