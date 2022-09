Vingt (20) professionnels de la wilaya de Sétif participent depuis dimanche à une session de formation sur l’identification des besoins en compétences des entreprises à l’initiative du programme d’appui et d’inclusion et à l’employabilité des jeunes dans le secteur du tourisme "Jil- Syaha" en vue d’activer et de promouvoir la participation des jeunes à la vie socioéconomique via le secteur du tourisme.

La session de formation de trois (3) jours constitue la première du genre initiée par le programme "Jil-Syaha" dans le cadre de la coopération entre l’Algérie et l’Union européenne, a déclaré à l’APS le directeur local du tourisme et de l’artisanat. Le cycle de formation est destiné aux professionnels locaux dans les secteurs du tourisme et de l’artisanat, de la formation et de l’enseignement professionnels, et l’enseignement supérieur et la recherche scientifique en plus des professionnels du secteur privé représenté par les agences de tourisme et de voyages, les hôtels et les écoles de formation de statut privé, a précisé Moussa Zahed.

Pour sa part, l’experte en commu nication auprès du programme "Jil-Syaha" Ouahiba Hamzaoui, a indiqué que cette session a pour objectif d’adapter les opportunités de formation aux besoins effectifs des opérateurs économiques locaux du secteur du tourisme.

Encadrée par l’experte en la matière Besma Miladi de Tunisie, la session de formation évoquera plusieurs thèmes comme la formation des experts dans le domaine touristique, et l’identification des besoins des entreprises économiques pour améliorer le contenu des établissements de formation entre autres.

L’organisation de cette formation vise à atteindre, notamment la maitrise des techniques de traitement et d’analyses des données collectées par les participants à cette formation et la réalisation d’étude d’identification des besoins en compétences dans chaque wilaya pilote (Djanet, Sétif,Timimoun et Tlemcen), a-t-on fait savoir.

Pour rappel, le programme d’appui et d’inclusion et à l’employabilité des jeunes dans le secteur du tourisme "Jil- Syaha" ciblera la catégorie des jeunes âgés entre 18 et 35ans . Il contribuera également à l’amélioration de la gouvernance locale dans le secteur du tourisme avec l’implication des jeunes et le renforcement de leur participation comme acteurs dans la concrétisation du développement touristique local à travers des projets innovants no tamment.