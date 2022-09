Le Directeur général des forêts (DGF), Djamal Touahria a affirmé, dimanche à Alger, que la mise en place d'une nouvelle stratégie à l'horizon 2035, traduisait la volonté de l'Algérie d'intégrer le secteur des forêts dans le système économique consacrant le développement économique du pays.

M. Touahria qui intervenait lors d'un exposé présenté devant la Commission de l'Agriculture, de la pêche et de la protection de l'environnement de l'Assemblée populaire nationale (APN), sur l'état du secteur des forêts et des réalisations obtenues, ainsi que sa contribution dans le développement économique, a souligné que l'approche adoptée par le secteur des forêts, s'articulait autour de deux axes stratégiques, à savoir: "le développement d'une économie plus diversifiée et plus concurrentielle et la création d'emplois, outre la réalisation du développement équilibré et durable". Dans le cadre du Plan national du développement agricole et rural, la DGF a initié, depuis 2001, la création de périmètres au sein même des domaines forestiers nationaux en vue de les valoriser, a-t-il soutenu, ajoutant que plus de 3.679 agriculteurs avaient bénéficié d'autorisations d'exploitation de 14.609 hectares de terrains forestiers.

Depuis le lancement de cette opération, 369 périmètres ont été créés pour la mise en valeur des terres à travers 31 wilayas, alors que la superficie totale exploitée depuis le lancement jusqu'à ce jour, a atteint 8.924 hectares, a-t-il fait état. Il a fait savoir, dans ce sillage que 93 projets de décisions étaient en cours d'examen, à travers 14 wilayas d'une superficie de 9.900 hectares afin de déterminer de nouveaux périmètres d'exploitation.

Pour ce qui est des forêts récréatives, le même responsable a souligné l'ouverture de l'investissement dans les terrains forestiers, sous forme de forêts récréatives où des autorisations d'exploitation ont été accordées à l'effet de créer ce type de forêts sur une superficie de 392,83 hectares, et ce dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Le responsable a fait état de 39 wilayas concernées, 202 forêts proposées et 13 dossiers (7 wilayas) à l'étude au niveau du ministère de l'Agriculture. Quelques 5.667 personnes ont bénéficié du programme de location des terrains forestiers au niveau de 38 wilayas, a affirmé le responsable, ajoutant que la surface dédiée à la location était de 9.924 hectares.

Production de liège : plus de 23.000 quintaux en 2022

Les prévisions de 2022 pour la production de liège au niveau de 14 wilayas sont estimées à 47.602 quintaux, a fait savoir M. Touahria, ajoutant que la récolte avait atteint 23.127 quintaux soit 49%. D'après M. Touahria la raison de ce recul en matière de production est due à la chaleur caniculaire et aux incendies ayant ravagé plusieurs wilayas, d'où la suspension de toute activité d'exploitation de liège. Le responsable a indiqué également que la quantité de bois exploité au premier semestre de 2022 était de 963,178 m3.

Concernant la lutte contre les crimes des forêts tels que l'abattage illégal des arbres et la production de charbon, la direction générale a dressé 3.454 PV lors du premier semestre de 2022.

La direction générale a formé, durant la même période de référence, 1.676 chasseurs pour l'octroi de permis de chasse. 17.256 autorisation ont été délivrées. Cette activité permettra de renflouer le Trésor à travers l'achat d'un timbre de 1.000 DA pour le retrait du permis de chasse, un timbre de 500 DA chaque année pour l'autorisation de chasse, outre 500 DA de location du terrain de chasse.

Par ailleurs, il a rappelé que le Gouvernement avait financé plusieurs campagne de reboisement depuis 1962, dans le cadre du programme national de reboisement, don t plus de 2 mds d'arbustes, ajoutant que depuis l'an 2.000 à ce jour, 847.296 hectares ont été reboisés, soit 70% de l'objectif général. Evoquant, par ailleurs, le programme national de reboisement, il a indiqué que le Gouvernement avait financé plusieurs programmes de reboisement depuis 1962, faisant état de la plantation de plus de deux milliards de plants, ajoutant que depuis le lancement en 2000 du programme, 847.296 hectares ont été reboisés, soit 70% de l'objectif général.

Et d'ajouter que le programme national pour la réhabilitation et le renouvellement des espaces forestiers touchés par les incendies, s'étalant jusqu'à 2024 comprend des opérations lancées récemment pour la réhabilitation de 30.000 hectares durant la saison 2021/2022, en plus du lancement d'un programme spécial en collaboration avec la société civile et les Scouts musulmans algériens (SMA) pour le boisement d'arbres au niveau de 462 espaces forestiers ravagés par les incendies, répartis sur 32 wilayas sur une superficie de 2.047 hectares. Ce programme permettra, selon le même responsable, la plantation de 1,3 millions d'arbres.

S'agissant de la réhabilitation, l'élargissement et le développement du barrage vert, le même responsable que les opérations déjà engagées, ont permis la mise en valeur de 950.000 hectares au profit de 25.000 bénéficiaires dont 5.000 femmes outre la distribution de ruches à 14.000 bénéficiaires dont 900 femmes rurales ainsi que la mobilisation de 13.000 unités outre le désenclavement de 40.000 hectares, la distribution de 15.000 unités d'énergie solaire et la distribution de 132.000 têtes de bétail au profit de 20.000 bénéficiaires. Pour le développement et la réforme économique dans les régions sahariennes, la DGF a soutenu les acteurs locaux pour le renforcement des capacités naturelles.

Au volet règlementation, il a expliqué que la DGF, sous la supervision de la tutelle, a élaboré un nouveau projet de loi relatif aux forêts, lequel est en cours d'examen.