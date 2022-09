Les travaux de la 51e session ordinaire du Conseil des droits de l'Homme des Nations unies se sont ouverts, lundi à Genève, et se poursuivront jusqu'au 7 octobre prochain, rapportent des médias.

Selon un communiqué du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme publié sur son site officiel, durant cette session, le Conseil examinera plus de 80 rapports. Ils sont présentés par le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, des experts des droits de l'homme et d’autres organes d’enquête concernant plus de 40 thèmes et intéressant la situation des droits de l'homme dans une trentaine de pays.

Au total, le Conseil tiendra 20 débats interactifs avec des titulaires de mandats des procédures spéciales.

Au premier jour de la session, le Conseil sera saisi d’une mise à jour concernant le rapport annuel de la Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, dont le mandat s’est achevé le 31 août dernier.

La mise à jour sera présentée par Nada Al-Nashif, Haute-Commissaire aux droits de l’homme par intérim.

Le débat général sur la promotion et la protect ion des droits de l’homme aura lieu les 20 et 21 septembre, tandis que le débat général sur les situations des droits de l’homme se tiendra les 26 et 27 septembre.

S’agissant du point de l’ordre du jour concernant les "organes et mécanismes chargés des droits de l’homme", le Conseil dialoguera, le 28 septembre, avec les Mécanisme d’experts et Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones.

Il tiendra, le même jour, sa réunion-débat annuelle sur les droits des peuples autochtones, consacrée en 2022 aux effets des plans de relèvement économique et social liés à la Covid-19 sur ces peuples.

Après une discussion avec son Comité consultatif et l’examen d’un rapport du Secrétaire général sur les représailles, le Conseil tiendra le débat général sur les organes et mécanismes chargés des droits de l’homme le 29 septembre.

Concernant le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, le Conseil dialoguera, le matin du 3 octobre, avec le Groupe de travail sur les personnes d’ascendance africaine avant d’entendre la présentation du rapport du Comité spécial chargé d’élaborer des normes complétant la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Tout au long de la session, le Conseil tiendra d’autres réun ions-débats et débat annuel consacrés au droit au développement (15 septembre), à l’avenir du droit au travail au regard de l’action et de la riposte face aux changements climatiques (27 septembre) et aux effets négatifs de l’héritage du colonialisme sur l’exercice des droits de l’homme (28 septembre).

Les deux derniers jours de sa session, les 6 et 7 octobre, le Conseil se prononcera sur les projets de décision et de résolution qui lui seront soumis sur les questions examinées pendant la session.

Le président procédera en outre à la nomination de nouveaux titulaires de mandats et membres de mécanismes du Conseil des droits de l’homme.