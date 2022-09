Le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Al-Menfi, a reçu une délégation de dignitaires, de sages, d'élites et de représentants de la jeunesse de Cyrénaïque (Est) pour discuter des élections et de la réconciliation dans le pays, a rapporté, dimanche, l'agence de presse libyenne Lana.

"La réunion a porté sur les derniers développements sur le plan politique, économique, sécuritaire et militaire dans le pays, et les moyens de surmonter les difficultés auxquelles sont confrontés les travaux de la Commission électorale en vue d'organiser les élections dans les meilleurs délais", précise la même source. Les présents ont également abordé le dossier de la réconciliation nationale, les mécanismes de sa mise en œuvre, le retour des déplacés et la libération des prisonniers.

Selon Lana, les membres de la délégation ont affirmé leur plein soutien aux mesures prises par le président du Conseil présidentiel visant la réunification des institutions dont notamment l'institution militaire.

Mercredi, le vice-président du Conseil présidentiel libyen, Abdullah al-Lafi, avait assuré de la poursuite des efforts du Conseil pour "parvenir à la réconciliation nationale qui constitue un pilier essentiel pour la construction de l'Etat libyen et sa stabilité".

Intervenant lors d'une rencontre organisée par le Conseil présidentiel sur la réconciliation nationale, M. al-Lafi a souligné "l'importance de l'adhésion de toutes les catégories du peuple libyen au chantier de la réconciliation nationale, afin d'assurer le succès de ce projet".

Il a également salué les différentes initiatives communautaires présentées au Conseil présidentiel par les représentants de toutes les régions de la Libye.