Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a salué l'annonce faite par les rebelles du Tigré exprimant leur engagement pour une résolution pacifique du conflit les opposant au gouvernement fédéral éthiopien ainsi que leur volonté de participer à un processus de paix mené par l'organisation panafricaine.

Dans un communiqué publié dimanche sur le site de l'Union africaine (UA), M. Faki salue cette "évolution positive comme une occasion unique de rétablir la paix en République fédérale démocratique d'Ethiopie".

A cet égard, le président félicite particulièrement les forces du Tigré pour leur volonté d'engager des négociations, conformément à un appel similaire lancé par le gouvernement fédéral éthiopien.

Le Président exhorte, en outre, les deux parties à "œuvrer de toute urgence à un cessez-le-feu immédiat, à s'engager dans des pourparlers directs, dans le cadre d'un processus dirigé par l'UA et incluant des partenaires internationaux convenus d'un commun accord".

Le Président réitère dans le même communiqué "l'engagement de longue date et continu de l'UA en faveur d'un processus de paix solide et crédible, fondé sur le courage politique louable affiché par les deux parties, qui devrait sans délai contribuer à répondre aux aspirations légitimes et aux intérêts suprêmes de tous les Ethiopiens pour la paix, la stabilité et le développement durable".

Le président appelle enfin la communauté internationale à "renforcer son soutien au processus de paix en cours dirigé par l'UA".