Le membre du Secrétariat national du Front Polisario, chargé de l'Europe et de l'Union européenne (UE), Abi Bouchraya Bachir a affirmé que le passage du Rallye "Africa Eco Race" par les territoires sahraouis occupés sans l'autorisation du Front Polisario constitue "un soutien clair aux objectifs des forces de l'occupation marocaine visant à annexer le Sahara occidental par la force".

"La contribution des organisateurs dans ce sens, en exploitant les valeurs du sport pour soutenir des actes expansionnistes est une renonciation aux principes et idéaux du sport", a souligné, samedi, Abi Biouchraya dans un communiqué rapporté par l'agence de presse sahraouie (SPS).

Face à cette démarche immorale et illégale, le Front Polisario, en sa qualité de représentant légitime du peuple sahraoui, "condamne énergiquement l'inclusion illégale du Sahara occidental occupé dans le parcours du Rallye, et met en garde le Maroc contre la poursuite de sa politique d'agression qui menace la sécurité et la stabilité de la région et l'avenir de ses populations".

Selon le communiqué, le Rallye "Africa Eco Race", prévu du 15 au 30 octobre prochain, suit le même itinéraire que le Rallye Paris-Dakar, à partir du sud de la France en passant par le Sénégal via la Mauritanie.

Le diplomate sahraoui estime que les organisateurs feignent d'ignorer l'existence du Sahara occidental et planifient de traverser le territoire de manière illégale sans demander l'autorisation du représentant unique du peuple sahraoui, le Front Polisario.

Le diplomate sahraoui a averti les organisateurs que cacher ce fait "expose les participants potentiels à des risques inconnus au regard des affrontements militaires quotidiens entre l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) et les forces d'occupation marocaine, et des millions de mines anti-personnel, implantées par l'occupant marocain à travers le territoire sahraoui".

"Le Sahara occidental ne fait pas partie du territoire marocain, et la Cour de justice internationale (CJI) a nié en 1975 l'existence de tout lien de souveraineté entre les territoires sahraouis et le Royaume du Maroc, ce qui a été dernièrement souligné par la Cour de justice de l'Union européenne (UE) qui a réaffirmé le statut séparé et distinct du Sahara occidental.

La présence marocaine, sans souveraineté sur ce territoire appartenant au peuple sahraoui, est, donc, une occupation militaire qui viole le droit international", poursuit le communiqué.

"Sur la base des faits juridiques, le régime marocain n'a pas la moindre autorité pour permettre l'organisation d'événements sportifs ou autres sur les territoires occupés du Sahara occidental", indique M. Abi Bouchraya Bachir qui a évoqué la décision de la justice européenne portant annulation de nouveaux accords entre l'UE et le Maroc.

Il a rappelé à ce propos que toute activité menée au Sahara occidental doit obtenir le consentement du peuple sahraoui.

Il a enfin souligné que le Sahara occidental, conformément à la Charte onusienne, restera un territoire séparé et distinct, d'autant que le peuple sahraoui n'a pas encore exercé son droit à l'autodétermination et à l'indépendance.