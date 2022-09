Pas moins de vingt-deux milles (22.000) exploitations agricoles à travers les différentes régions du pays, ont bénéficié d’une alimentation en énergie électrique conventionnelle dans le cadre du programme national de raccordement des exploitations agricoles a révélé dimanche à Ghardaia, le président directeur général du groupe Sonelgaz, Mourad Adjal.

S’exprimant lors d’une rencontre avec les différents partenaires et autorités locales de la wilaya de Ghardaia portant sur les préoccupations en matière d’énergie , M.Adjal a assuré que le programme de raccordement des exploitations agricoles au réseau électrique qui progresse à un rythme "soutenu", atteindra les 30.000 exploitations au terme de l’année en cours 2022 et contribuera par la même à l’accroissement de la production agricole et à l’amélioration des rendements notamment en matière de culture stratégiques (céréales, pomme de terre, aliments de bétail et autres) Toutes les actions et investissements du groupe Sonelgaz , visant à améliorer la qualité de service, illustre l’engagement constant des pouvoirs publics en faveur du développement économique et de la prospérité du citoyen dans toutes les régions du pays, conformément aux instructions du président de la République a souligné le P-dg du groupe Sonelgaz.