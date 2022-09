Le nombre de trains de fret Chine-Europe a augmenté de 18% sur un an en août dernier, établissant ainsi un nouveau record de 1.585 voyages, selon la China State Railway Group Co., Ltd.

Environ 154.000 équivalents vingt pieds (EVP) de marchandises ont été transportés par les trains de fret en août, en hausse de 19% en glissement annuel, selon la société.

Au cours des huit premiers mois, le nombre de voyages en train de fret Chine-Europe a augmenté de 5% sur un an pour atteindre 10.575. Les trains ont transporté un total de 1,02 million d'EVP de marchandises, soit une hausse annuelle de 6% sur un an.