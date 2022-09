La jeune cycliste algérienne, Nesrine Houili, se trouve actuellement en Suisse où elle poursuit un stage de préparation au niveau d’un centre de formation relevant de la Fédération internationale de la discipline, a appris l’APS dimanche de son entraineur à l’AS Naftal Oran.

Agée de 19 ans, cette étoile montante de la "petite reine" algérienne devra séjourner dans ce pays jusqu’à octobre prochain, et ce, en prévision du championnat du monde, a souligné Mohamed Bessayeh.

La jeune athlète a pu bénéficier de ce stage grâce à l’apport de la Fédération algérienne de cyclisme qui s’attelle à offrir la meilleure formation possible aux jeunes cyclistes qui émergent du lot, a encore expliqué la même source.

Au cours de cet exercice, Houili a enchaîné de nouvelles performances en décrochant trois médailles d’or lors du Championnat d’Afrique en mars dernier en Egypte.

Au cours de cette compétition, elle s’est distinguée dans la course contre la montre des moins de 23 ans et celle de l’élite, ainsi que la course sur route des moins de 23 ans.

Elle a également remporté le championnat d’Algérie en juillet dernier à Maghnia (Tlemcen), aussi bien dans la course sur route que contre la montre.

Les performances de la cycliste algérienne lui ont d’ailleurs permis de prendre la première place au classement établi récemment par la Fédération africaine de cyclisme dans la catégorie des moins de 23 ans avec 250 points. Selon Mohamed Bessayeh toujours, sa jeune athlète pourrait bien embrasser une carrière professionnelle après le prochain Championnat du monde, ajoutant qu’elle a reçu des contacts de clubs européens, notamment de France et de Belgique.

Nesrine Houili a entamé sa carrière sportive en cyclisme à l'âge de 13 ans au sein du club de sa ville natale, le Nasr Tlélat, avant de rejoindre, en 2019, l’AS Naftal Oran, rappelle-t-on.