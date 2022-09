L'Algérienne Maria Badache a conservé son titre de Championne d’Afrique U14 de tennis, à l'issue de sa victoire en finale du rendez-vous continental à Lomé au Togo, devant la Tunisienne Tasnime Ismail par deux sets à zéro (2-0). Badache a remporté le premier set 6-2 et le second 6-4. C'est le troisième titre africain de suite pour l'Algérienne après ceux décrochés lors des précédentes éditions, tenues respectivement, en Tunisie (2021), alors qu'elle avait à peine 13 ans et en Egypte (2022).

En double, l'Algérienne associée à la Nigériane Ohunene Yakubu a décroché la médaille d'argent (tableau double), après la défaite concédée samedi en finale devant les Tunisiennes Lamis Haous et Tasnime Ismail (2-1). Badache et Yakubu ont perdu le premier set 4-6, avant de s'adjuger le deuxième set 6-2. Au super tie-break, la paire algéro-nigériane a perdu 4-10. En terre togolaise, Badache a été encadrée par l'entraîneur Farid Ghouli.