La participation algérienne aux 25es Championnats d'Afrique seniors de tennis de table (senior/garçons et filles), s'est soldée par une "très honorable" prestation avec un total de six médailles (1 argent et 5 bronze), une prestation qualifiée de "très satisfaisante et honorable", par l'entraineur national en chef, Mustapha Belhacen.

Tenu dans de bonnes conditions, à la Coupole du complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger), le plus important rendez-vous africain de tennis de table, a, non seulement, permis de confirmer le statut algérien dans cette discipline, mais aussi d'assurer une bonne relève, à travers les jeunes pongistes qui n'ont pas déçu, malgré le manque d'expérience, selon la direction des équipes nationale de la Fédération algérienne de tennis de table (FATT).

"On ne peut qu'être satisfaits, à la fois de la moisson récoltée et de la prestation de l'ensemble de nos pongistes, anciens et nouveaux. En plus, la crème africaine était présente à Alger, surtout en individuel et c'est la première fois que l'Algérie abrite un championnat d'Afrique séniors. Nos six médailles sont méritées, même si on espérait d'autres et de couleurs différentes et la plupart de nos athlètes ont réalisé de belles performances, perfectibles pour la plupart d'entre eux", a déclaré à l'APS, Belahcen.

Tout en améliorant sa récolte, obtenue lors de la dernière édition des joutes africaines au Cameroun-2021 (3 médailles de bronze), l'Algérie a réussi en outre à qualifier ses équipes (garçons et filles) au prochain mondial, prévu en 2023 en Afrique du Sud.

Les six médailles algériennes ont été remportées en simple garçons, par équipes (filles et garçons), doubles (filles et garçons) et en double mixte/mixte.

"On a engagé 20 athlètes dont 10 filles, dont beaucoup des catégories juniors et espoirs, car on procède depuis quelque temps et progressivement au rajeunissement de l'équipe nationale, en prévision de l'avenir. On a voulu permettre à nos jeunes pongistes de participer à un championnat seniors, pas pour rivaliser avec eux, mais pour acquérir de l'expérience qui leur servira dans les prochaines échéances", a indiqué l'entraineur national en chef.

Parmi les jeunes en mesure de ramener des satisfactions au tennis de table algérien, le technicien algérien a cité, entre autres: Chaichi Abdelbasset, Tifoura Islam, Meziane Belabbas, Loubna Djedjik et Narimene Siddeki qui ont joué sans complexe et avec combativité exemplaires face à des joueurs qui les dépassent en expérience et en niveau. Ces jeunes athlètes et d'autres ont besoin d'un suivi rigoureux et constant, surtout au niveau de leurs clubs afin qu'ils restent en compétition à longueur de l'année, dans l'objectif de se positionner au niveau continental.

Interrogé sur le rendement du nouveau venu en équipe nationale, Mehdi Bouloussa dont c'est la seconde compétition avec les Verts, après les Jeux Méditerranéens d'Oran-2022, Mustapha Belahcen a réaffirmé la bonne santé du sociétaire du club de Saint-Denis en France, qui pour une première a remporté deux médailles (simple et par équipes).

"Mehdi commence vraiment à s'adapter avec le niveau africain et à découvrir les pongistes du continent, lui qui évolue en Pro A, et habitué à jouer seulement en Europe. Avec ses performances réalisées à Alger, Bouloussa va certainement progresser d'une manière très remarquée au prochain classement de l'ITTF (le mois prochain). Actuellement 210è mondial, notre athlète peut progresser jusqu'à la 40e position mondiale. Ca serait très bon pour lui et surtout pour l'Algérie", a expliqué l'entraineur en chef de l'équipe nationale de tennis de table.

Après les 25es championnats d'Afrique de tennis de table qui ont sacré l'Egypte, vainqueur de tous les titres, à l'exception de l'épreuve du simple garçons, revenu au N.1 Afrique, le Nigerian Aruna Quadri, l'élite nationale va prendre du repos, avant de reprendre le travail avec leur clubs en prévision des compétitions nationales, mais aussi préparer les championnats du monde par équipes, prévus en Chine (fin 2022), et les prochains jeux africains de la jeunesse (JAJ).

Les médaillés algériens :

Mehdi Bouloussa, Larbi Bouriah, Sami Kherouf (argent par équipes) + qualification au MondialLynda Loghraibi, Naceri Malissa et Katia Kessaci (bronze par équipes + qualification au MondialMehdi Bouloussa (bronze en simple) Lynda Loghraibi, Katia Kessaci (bronze en doubles) Mehdi Bouloussa, Larbi Bourah (bronze en doubles) Narimene Siddeki, avec la Tunisienne Maram Zoghlami (bronze au double mixte/mixte).