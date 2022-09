On les porte sans même y penser, et pourtant, nos lentilles de contact peuvent devenir de vrais nids à bactéries. Une équipe de chercheurs américains nous donne 3 règles d'hygiène essentielles pour éviter l'infection.

En France, près de 5 millions de personnes portent régulièrement des lentilles de contact . Mais si ce dispositif de correction de la vue est pratique, il peut également causer un certain nombre de soucis de santé. En effet, des lentilles mal nettoyées peuvent engendrer des infections fongiques ou bactériennes, et notamment des kératites infectieuses.

Dans une étude publiée dans la revue scientifique Optometry and Vision Science et portant sur plus de 110 personnes, une équipe de chercheurs américains s'est penchée sur la question. Verdict : 66 % des paires de lentilles analysées ont été testées positives à la présence de micro-organismes infectieux... Une statistique qui fait froid dans le dos !

Selon les chercheurs, 3 règles d'hygiène sont essentielles pour éviter les infections. Primo, il est important de bien se laver les mains à l'eau et au savon avant de toucher ses lentilles : une évidence ! Ensuite, il ne faut surtout pas oublier de bien essuyer leur boite après l'avoir nettoyée : hors de question de la laisser sécher à l'air libre. Enfin, évitez de mélanger les marques : si votre boite et votre liquide désinfectant sont de deux marques différentes, le risque d'infection est présent. "Il est essentiel de prendre soin de sa boîte à lentilles, ajoute Anthony Adams, l'un des auteurs de l'étude. C'est en effet là que se développent les micro-organismes responsables des infections." Nous voilà prévenus !