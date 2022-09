On le sait : les rayons UV sont mauvais pour les yeux. Cependant, selon une nouvelle étude de l'AsnaV, les 16-24 ans privilégieraient le critère esthétique au détriment du critère santé lors de l'achat de leurs lunettes de soleil...

Avec l'arrivée (très attendue) des beaux jours, l'AsnaV tire la sonnette d'alarme : selon l'Association nationale pour l'amélioration de la vue, les adolescents seraient plus intéressés par l'aspect esthétique de leurs lunettes de soleil ... que par la protection de leurs yeux.

Dans le dernier baromètre de la santé visuelle (réalisé par l'agence OpinionWay), on apprend d'abord que 76 % des 16-24 ans possèdent des lunettes de soleil. C'est un peu moins que la moyenne française, qui culmine à 79 %...

En outre, lorsqu'il s'agit de choisir une paire de lunettes de soleil, le critère esthétique est cité en premier chez 7 adolescents et jeunes adultes sur 10 : cela constitue une augmentation de + 16 % par rapport à 2015. Le critère santé, lui, n'est évoqué qu'en seconde position...

Kératite et cataracte

Pourtant, il est essentiel de protéger ses yeux contre le soleil - surtout à la plage et à la montagne , où les conditions de réfraction de la lumière du soleil sont particulières. Lorsque la cornée (cette calotte transparente située à la surface de l'oeil) est trop exposée aux rayons UV, la kératite survient, une inflammation très douloureuse.

Et lorsqu'on expose régulièrement et de manière intense le cristallin aux rayons UV, celui-ci vieillit plus rapidement et s'opacifie. À partir de 65 ans, cette mauvaise habitude peut se transformer en cataracte .

Heureusement, d'après le baromètre OpinionWay 2016, les parents se montrent beaucoup plus responsables : lorsqu'ils choisissent des lunettes de soleil pour leurs enfants, ils sont 66 % à regarder en premier le critère santé. Un chiffre qui est quand même en recul de 11 points par rapport à 2015... En revanche, 84 % des Français portent leurs lunettes de soleil lorsqu'ils conduisent et 65 % les dégainent en ville dès que le soleil apparaît.

Le conseil de l'AsnaV ? Lors de l'achat d'une paire de lunettes de soleil, vérifiez que le marquage CE (accompagné de la catégorie de protection 3 ou 4) est bien présent, de préférence gravé sur la monture. Et demandez conseil à un opticien !