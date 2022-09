Les yeux ont du mal à s'habituer aux écrans. Conséquence de cet inconfort, beaucoup de personnes souffrent du syndrome des yeux secs.

Qui a déjà réussi à ne pas passer un jour devant un écran, que ce soit la télé, l'ordinateur, le portable ? On est tous entourés de ces rectangles noirs et pour beaucoup d'entre nous ces écrans constituent notre outil de travail. Le hic, c'est qu'à force de fixer l'ordinateur, nos yeux appellent à l'aide et finissent par présenter les symptômes des yeux secs. Une étude japonaise parue dans la revue scientifique JAMA Ophthalmology montre qu'en cas de syndrome des yeux secs, on constate une baisse de la concentration d'une protéine constitutive du film lacrymal, la protéine mucine 5AC.

Chez les personnes atteintes de ce syndrome, chaque clignement cause une irritation et des douleurs oculaires. La sécheresse oculaire est liée à une instabilité du film lacrymal, le liquide qui lubrifie l'œil et protège le globe oculaire.

Les chercheurs de la Keio University à Tokyo ont suivi 96 employés de bureau japonais. Ils ont été interrogés sur d'éventuels symptômes de sécheresse oculaire et sur le temps passé devant un écran (en moyenne 8 heures par jour). Si un syndrome des yeux secs a été diagnostiqué chez seulement 9 % des participants, un lien entre sécheresse oculaire et temps devant l'écran a été établi pour tous.

Des pauses pour réduire les risques

L'écran apparaît comme un réel facteur de risque de sécheresse oculaire, au même titre que le soleil, le vent ou la fumée.

Pour protéger ses yeux, on veille à régler la luminosité de son écran et à le placer au niveau des yeux ou juste au-dessous. On n'hésite pas à faire des pauses "oculaires" en détachant ses yeux de l'écran toutes les cinq minutes pendant quelques secondes. Et on cligne des yeux !