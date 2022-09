Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil a signé, au nom du président de la République, M.Abdelmadjid Tebboune, dimanche au siège de l'ambassade de Grande Bretagne à Alger, le registre de condoléances, suite au décès de la reine Elizabeth II.

"C'est avec une grande tristesse et une profonde émotion que nous avons appris le décès de Sa Majesté la reine du Royaume-uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, Elisabeth II.

Au nom du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, du peuple algérien et en mon nom personnel, je présente à la famille royale et au peuple britannique, mes sincères condoléances et vous assure de mes profonds sentiments de compassion et de sympathie", a écrit M. Goudjil sur le registre de condoléances.

"Le destin a voulu que la reine Elizabeth II quitte ce monde, après un long parcours riche en contributions. Elle a voué sa vie au service de son pays et de son peuple.

La communauté internationale perd en sa personne une monarque qui incarnait la sagesse et la clairvoyance et a toujours œuvré pour le respect des droits des peuples à travers le monde", a ajouté le président du Conseil de la nation.

"La défunte s'est consacrée, durant soixante-dix ans de règne, à la promotion de la paix et de la stabilité internationales ainsi qu'au développement de son pays et à la prospérité de son peuple. Elle aura marqué l'histoire de l'humanité", a-t-il écrit.

Goudjil a par ailleurs rappelé la solidarité de la Reine Mère Elisabeth II avec l'Algérie lors du tremblement de terre de Chlef, affirmant que "les Algériens n'oublieront jamais son soutien lors de cette catastrophe qui a détruit la ville de Chlef le 10 octobre 1980".

"En effet, la reine défunte, accompagnée de son époux, le prince Philip, duc d'Edimbourg, s'était déplacée en Algérie pour présenter ses condoléances et exprimer sa compassion aux sinistrés et aux familles des victimes", a-t-il écrit.

"Je tiens à vous exprimer la sympathie et le profond soutien du peuple algérien à la famille royale et au peuple britannique ami", a conclu M. Goudjil son message de condoléances.