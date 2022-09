Le Général d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), a présidé, samedi au siège du ministère de la Défense nationale, une cérémonie de distinction en l'honneur des membres de l'équipe nationale militaire cynotechnique, relevant du Commandement de la Gendarmerie nationale, suite à sa participation "honorable" à l'exercice "Ami fidèle", qui s'est déroulé en août en Ouzbékistan, dans le cadre des jeux militaires internationaux organisés annuellement en Fédération de Russie, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

Ont pris part à cette cérémonie, le Secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les Commandants de Forces et de la Gendarmerie nationale, des Chefs de Départements et des Directeurs Centraux du ministère de la Défense nationale et de l'Etat-Major de l'ANP.

A cette occasion, le Général d'Armée a prononcé une allocution à travers laquelle il tenu à adresser, au nom de Monsieur le Président de la République et en son nom personnel, les "félicitations les plus sincères" à l'équipe nationale militaire cynotechnique, qui est rentrée au pays avec des résultats qui honorent l'ANP, précise le communiqué.

"Suite à votre participation très honorable à l'exercice +Ami fidèle+, qui s'est déroulé du 15 au 27 août 2022 en Ouzbékistan, je suis très heureux de vous accueillir, aujourd'hui, en cette cérémonie symbolique, pour vous transmettre les félicitations les plus vives de Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale, et pour vous présenter, à mon tour, en mon nom personnel et au nom de l'ensemble des personnels de l'ANP, les félicitations les plus sincères, à l'occasion de la participation remarquable de notre équipe nationale militaire cynotechnique, relevant du Commandement de la Gendarmerie nationale, qui est rentrée au pays avec des résultats qui honorent l'Algérie et l'ANP", a souligné le Chef d'Etat-Major de l'ANP.

"Vous avez été, à juste titre, les meilleurs ambassadeurs du sport militaire algérien, dont l'ANP, digne héritière de l'Armée de libération nationale, est fière d'en porter toujours bien haut le drapeau, de même que vous avez réussi à graver votre empreinte dans l'histoire de ce championnat militaire international, à travers ces résultats, qui consacrent le message de paix, d'amour, d'amitié et de fraternité véhiculé par le slogan de ces jeux, organisés chaque année en Russie et qui correspondent parfaitement à nos nobles et immuables valeurs nationales", a relevé le Général d'Armée.

"A travers ces résultats exceptionnels, qui s'ajoutent à la remarquable réussite réalisée par notre équipe nationale dans la spécialité Section aéroportée-2022, abritée récemment par l'Algérie, vous avez démontré les grandes étapes franchies par le sport militaire en Algérie, dans les différentes disciplines, et ce, à la faveur de l'intérêt continu et soutenu réservé par le Haut Commandement au domaine de l'éducation sportive et physique au sein de l'ANP", a-t-il indiqué.

Le Général d'Armée a, en outre, adressé ses "sincères remerciements et profonde reconnaissance aux entraineurs et au staff technique qui, par leur volonté de réussir, ont conféré à l'amour de la patrie tout son sens et ont confirmé que les cadres et les personnels de l'ANP, qui portent l'Algérie dans leurs cœurs, ne lésineront sur aucun effort pour remporter la victoire, non pas seulement au niveau sportif, mais à tous les niveaux".

"Je demeure convaincu, a-t-il ajouté, que la compétence et le professionnalisme de nos cadres et personnels, ainsi que leur parfaite conscience en la responsabilité qui leur est assignée, les inciteront toujours à assumer, avec détermination et enthousiasme, les missions imparties, et à être animés de la volonté de remporter la victoire, qui est liée à l'amour fidèle et sincère de la patrie".

A l'issue de cette cérémonie, les athlètes se sont vu attribuer des attestations d'encouragement et ont pris une photo collective en souvenir de cet évènement, note la même source.