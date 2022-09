Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar a mis en avant samedi depuis Boumerdes, le rôle des directions de wilaya du secteur de l'industrie, à assurer la liaison avec les hommes d'affaires et les investisseurs locaux pour la mise en place d'une stratégie destinée à l'amélioration du climat d'affaires et la promotion des activités industrielles.

Dans une allocution lors d'une réunion avec les directeurs centraux et locaux du secteur de l'industrie, le ministre a indiqué que les directions de l'industrie, en leur qualité de représentants locaux du ministère de l'Industrie, "se doivent d'assurer la liaison avec les hommes d'affaires et les investisseurs locaux, pour la mise en place d'une stratégie destinée à l'amélioration du climat d'affaires, à la promotion des activités industrielles, ainsi qu'à la consolidation du pouvoir d'achat des petites et moyennes entreprises (PME)".

M. Zeghdar a également rappelé que les missions nouvelles des directions de l'Industrie ont été révisées "de façon à répondre à la stratégie de diversification sectorielle". Le ministre a, en outre, insisté sur l'importance de mobiliser l'ensemble des acteurs nationaux, soit au niveau central ou local, en vue de réunir les conditions appropriées et lever les obstacles et les contraintes bureaucratiques qui entravent l'opération d'investissement.

De plus, le ministre a estimé que la diversification du développement économique au niveau national et régional repose sur une décentralisation efficace, en accordant à l'administration locale la gestion directe de certaines missions ou procédures, en coordination avec les structures centrales du ministère de l'Industrie.