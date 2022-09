Le dispositif ''Eco-Jem'', de reprise et de valorisation des déchets d’emballages sera mis en place ''d'ici la fin de l'année en cours'', a indiqué samedi, le directeur général de l'Agence nationale des déchets (AND), Karim Ouamane.

''L'Agence nationale des déchets a été mandatée pour mettre en exécution ce dispositif de reprise et de valorisation des déchets d’emballages +Eco-Jem+, sur lequel nous travaillons et nous prévoyons sa mise en place d'ici la fin de l'année en cours'', a déclaré à l'APS, le DG de l'AND relevant que ce mécanise, créé par décret exécutif, entre dans le cadre de la régulation de l'activité de la reprise et la valorisation de déchets.

A ce titre, M. Ouamane a assuré qu'Eco-Jem permet de ''mettre en place une gestion transparente, efficace et saine des déchets d'emballages'', basée sur l'identification des intervenants, à commencer par les générateurs des déchets, le circuit que prennent ces emballages, l'aspect économique lié à la valorisation de ces déchets, ainsi que le contrôle de l'opération.

Dans ce sillage, le même responsable a rappelé que 30% de la masse globale des déchets générés sont constitués de déchets d’emballages (cartons, films plastique, papier...) mettant en avant l'impact économique et environnemental d'Eco-Jem aussi bien au niveau local que national.

M. Ouamane a également relevé que dans le cadre du mécanisme Eco-Jem, la responsabilité des générateurs des déchets est ''définie et engagée'' dans la mesure où ils contribueront financièrement à la reprise et la valorisation de l'emballage.

Sur un autre registre, le DG de l'AND a indiqué que pas moins de 14.000 entreprises activant dans la gestion de déchets ménagers, toutes activités confondues, ont été recensées en 2021, relevant que ses services œuvrent à ''codifier'' le champ d'intervention et la spécialité de ces entreprises, entre tri de déchets ménagers et hospitaliers, recyclage et autres métiers liés à la gestion et au traitement des déchets.