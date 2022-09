Le parc national de la wilaya de Tlemcen a bénéficié d’un projet de valorisation et de réhabilitation du chêne-liège au niveau de la forêt "Hafir", a-t-on appris du directeur du parc.

Dans une déclaration à l'APS, le directeur du parc national de la wilaya de Tlemcen Mohamed Moumani a ainsi indiqué qu’il sera procédé prochainement au lancement du projet de valorisation et de réhabilitation du chêne-liège au niveau de la forêt "Hafir", s’étendant sur une superficie de 10.000 hectares, le tout réparti entre les communes de Ghraba, Sabra et Mansourah.

Le projet s’inscrit dans le cadre du programme tracé en partenariat avec la Direction générale des forêts et l’Organisation des Nations Unis pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) visant la réhabilitation du chêne-liège à travers trois sites pilotes à Tlemcen, Jijel et Bejaïa. Le programme devant être concrétisé sur cinq (5) ans comprend divers travaux sylvicoles et de plantation de chêne-liège de même que certains arbres fruitiers destinés à l’extraction des huiles telle "Landj" (linga).

Il est également prévu l’accompagnement des rive rains de la forêt "Hafir" dans le domaine de la culture des champignons, des plantes médicinales et des arômes pour leur formation dans ces filières et les encourager à créer des coopératives au profit des femmes rurales, selon M. Moumani.

La forêt "Hafir" comprend 4.000 ha de chêne-liège et dispose également d’autres variétés de chênes tels le chêne Zéen et le chêne-vert, a-t-il expliqué.

Le directeur du parc national de la wilaya de Tlemcen a fait également observer que le chêne-liège de la forêt "Hafir" est considéré comme l’une des meilleures variétés au niveau national, et ce, grâce à un écosystème idéal pour la plantation de cet arbre marqué par un climat modéré, loin de l’humidité de la mer et sur les hauteurs des montagnes dont l’altitude varie entre 1.200 et 1.400 mètres.

La production moyenne du liège de la forêt "Hafir" est estimée à 400 quintaux par an.

Le liège est destiné à l’entreprise régionale de génie rural (Dahra) à Oran qui assure sa commercialisation, a-t-on indiqué.