Le Bureau fédéral de la fédération algérienne de football a pris la décision de mettre en place une section féminine au niveau de chaque club de la Ligue 1 professionnelle, avec l’adoption du principe d’établissement d’une convention renouvelable entre ladite section et le club, indique samedi l'instance dans un communiqué publié sur son site officiel.

Cette décision, prise lors de la réunion mensuelle statutaire du BF jeudi à Oran, est applicable à titre facultative à partir de la saison 2022/2023 et devient obligatoire la saison d’après, soit 2023/2024, conformément à la réglementation et aux exigences du nouveau cahier des charges de la CAF, affirme la même source.

Au cours de la même réunion présidée par le premier responsable de la FAF Djahid Zefizef, le Bureau fédéral a décidé de maintenir le dispositif de prise en charge des Académies de la FAF, avec toutefois des moyens supplémentaires pour la sélection nationale U17 afin de lui permettre de mieux préparer les échéances futures, plus particulièrement la Coupe d'Afrique des nations U17 dont la phase finale aura lieu en avril 2 023 en Algérie.

Par ailleurs, le bureau fédéral de la FAF a pris acte de la situation de l'arrêt des travaux du projet du Centre technique régional de Tlemcen et a instruit le secrétaire général de la FAF de faire ressortir toutes les situations antérieures pour une régularisation, conformément aux procédures légales et réglementaires.

Aussi, le Bureau fédéral a mandaté les présidents des commissions Finances et Infrastructures de la FAF pour présenter au BF les procédures réglementaires d’attribution des marchés de la fédération, se basant sur la législation en vigueur (transparence et libre accès aux commandes).

Au sujet de l'arbitrage, le Bureau fédéral a validé la liste des nouveaux arbitres internationaux.

Une liste présentée par le vice-président de cette structure, Djamel Haimoudi, et le DTNA, Rachid Medjiba, et qui a été transmise à la FIFA pour examen et validation.

Enfin, le Bureau fédéral a adopté l’organigramme définitif du Comité d’Organisation Local (COL) du prochain Championnat d’Afrique des nations – Algérie 2022, pour une transmission immédiate à l’instance africaine du football.