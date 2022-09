Comme de tradition mensuelle, les membres du Bureau fédéral (BF) de la Fédération algérienne de football (FAF) se réunissent pour faire le point de la situation avec l’ensemble des Commissions.

La Fédération a donc fait le point de la situation mensuelle de ses commissions lors de la réunion du BF, jeudi dernier, en rapportant, justement ses principales résolutions prises, à Oran.

La FAF indique que cette réunion mensuelle statutaire du Bureau Fédéral, s’est déroulée en présence de tous les membres, à l’exception de M.M. Azzedine ARab et Benaïssa Bennacer (en convalescence).

La même source annonce que les membres du BF, ont d’abord adopté le procès-verbal de la réunion précédente, à savoir celle du lundi 29 août 2022.

Et comme la sélection nationale des moins de 17 ans a arraché la CAN de sa catégorie à Sig, la Direction technique nationale (DTN) a présenté un exposé détaillé de la part de son président, Taoufik Korichi sur la situation des Académies de la FAF.

Au cours de cette réunion les membres du Bureau fédéral ont décidé de maintenir ce dispositif de prise en charge, avec toutefois des moyens supplémentaires pour la sélection nationale U17 afin de lui permettre de mieux préparer les échéances futures, plus particulièrement la CAN TotalEnergies U17 – Algérie 2023 qui se tiendra dans notre pays en avril prochain.

Pour ce qui est de la Commission des infrastructures, le BF a pris acte de la situation de l’arrêt des travaux du projet du Centre technique régional de Tlemcen tout en instruisant le secrétaire général de la FAF de faire ressortir toutes les situations antérieures pour une régularisation, conformément aux procédures légales et réglementaires.

C’est alors que le Bureau fédéral a décidé, également, de mandater les présidents des commissions Finances et Infrastructures de la FAF pour présenter au BF les procédures réglementaires d’attribution des marchés de la fédération, se basant sur la législation en vigueur (transparence et libre accès aux commandes.

Concernant la Commission du football amateur, son président a fait part aux membres du BF d’un point de situation sur le déroulement des championnats amateurs et le programme de ces mêmes championnats pour la saison 2022/2023.

A la suite de ce point de la situation, le bureau fédéral a pris acte des anomalies qui ont prévalu durant les saisons antérieures par rapport à la mise en conformité et à l’application des dispositions réglementaires régissant la compétition, notamment l’article 1 du règlement du championnat amateur.

Sur ce, le BF a instruit le secrétaire général de la FAF à l’effet de saisir toutes les ligues régionales et de wilayas pour une application stricte de la réglementation à partir de la saison 2022/2023 et engager une concertation avec ces mêmes ligues afin d’assurer une application conforme et harmonieuse avec la réglementation.

Côté, volet arbitrage et sa Commission fédérale, les membres du Bureau fédéral ont, d’abord, saisi l’occasion de cette réunion pour adresser leurs félicitations et leurs encouragements au quatuor d’arbitres algériens retenus pour diriger la finale de la Super coupe d’Afrique des clubs a eu lieu samedi au Maroc et qui a opposé le Wydad Casablanca au RS Berkane.

Ensuite, le Bureau fédéral a validé la liste des nouveaux arbitres internationaux. Une liste présentée par le vice-président de cette structure, M. Djamel Haimoudi, et le DTNA, M. Rachid Medjiba, et qui a été transmise à la FIFA pour examen et validation.

En ce qui concerne la Commission du football féminin : le Bureau fédéral a pris sa décision, dans le cadre de son programme de développement et de promotion du football de la dite catégorie, de la mise en place d’une section féminine au niveau de chaque club de la Ligue 1 professionnelle, avec l’adoption du principe d’établissement d’une convention renouvelable entre ladite section et le club.

En outre, la FAF a précisé, que « Cette décision est applicable à titre facultative à partir de la saison 2022/2023 et devient obligatoire la saison d’après, soit 2023/2024, conformément à la réglementation et aux exigences du nouveau cahier des charges de la CAF. ».

Enfin, dans le chapitre divers, et compte-tenu des délais impartis imposés par les structures concernées de la CAF, le Bureau fédéral a adopté l’organigramme définitif du Comité d’Organisation Local (COL) du prochain Championnat d’Afrique des nations TotalEnergie – Algérie 2022, pour une transmission immédiate à l’instance africaine du football, comme l’indique si ben le communiqué de la Faf relatif aux principales résolution du BF.