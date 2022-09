Sorti dès la 28e minute par son entraîneur Igor Tudor, le défenseur central de l'Olympique de Marseille Leonardo Balerdi a connu une soirée cauchemardesque face à Lille (2-1) samedi en Ligue 1.

En immense difficulté sur le plan sportif, l'Argentin, furieux, a en plus subi la bronca du public du Stade Vélodrome. Leonardo Balerdi n'a pas apprécié sa sortie... Depuis le début de la saison, il y a une constante à l'Olympique de Marseille : l'entraîneur Igor Tudor ne fait pas le moindre sentiment. Particulièrement autoritaire dans ses choix, le technicien croate n'a pas peur de prendre des décisions fortes. A la 28e minute du match contre Lille (2-1), juste après l'égalisation d'Alexis Sanchez, le coach de l'OM a ainsi sorti le défenseur central Leonardo Balerdi, en furie au moment de rejoindre le banc et remplacé par Nuno Tavares.

Balerdi était à la rue…

L’Argentin connaissait effectivement un début de match cauchemardesque. Déjà à la limite sur une intervention maladroite dans la surface sur Adam Ounas, l'ancien joueur du Borussia Dortmund prenait littéralement l'eau dans sa zone avec Sead Kolasinac, initialement dans un rôle de piston. En souffrance, le duo a d'ailleurs été totalement fautif sur l'ouverture du score d'Ismaily.

Et malgré les remontrances appuyées de Tudor, ce tandem n'a pas été capable de relever la tête. Froid, l'ex-coach de l'Hellas Vérone a donc agi avec l'entrée de Tavares et le repositionnement de Kolasinac dans l'axe. Avec un effet immédiat : une solidité retrouvée au sein du secteur défensif et surtout un couloir désormais dominé par le Portugais. Un choix fort et donc gagnant.

Tudor «désolé» pour l'Argentin

Pour autant, Tudor ne peut pas se permettre de perdre, sur le plan mental, le joueur de 23 ans. Avec l'enchainement important des matchs à venir, Balerdi va devoir rendre des services sur les prochaines semaines. Et après la bronca du public du Vélodrome envers le natif de Villa Mercedes, le technicien croate l'a défendu. «Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Léo est un joueur fantastique, commençons par ça. Je n'aime pas ce qui s'est passé lors de la sortie. C'est une personne fantastique», a-t-il insisté sur Canal +, avant de justifier cette décision. «J'ai senti qu'il fallait le sortir car il y avait un risque de prendre un second jaune et j'ai dit à mon assistant que, malgré la mi-temps qui arrivait, il fallait le sortir. Je lui ai dit d'ailleurs que ce n'était pas à cause de son jeu, mais plutôt à cause du carton jaune. Il m'arrive de faire ça lorsque nous avons la possibilité de faire 5 changements, mais il n'a pas besoin de trop réfléchir par rapport à ça, c'est un joueur fantastique», a précisé Tudor. Un simple discours de façade ? Car la performance de Balerdi n'avait vraiment rien de fantastique…