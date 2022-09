Cinq (5) individus ont été arrêtés par les services de la police judiciaire de la sûreté de daïra de Hadjout (Tipasa) pour leur implication dans des affaires d'agressions contre citoyens et de trafic de stupéfiants, a indiqué mercredi un communiqué de la sûreté de wilaya.

Les services de la sûreté de daïra de Hadjout ont réalisé la semaine passée, deux opérations distinctes dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, a ajouté le communiqué.

Il a précisé que suite à l’exploitation de renseignements, cinq (5) personnes impliquées dans des affaires d'agressions contre citoyens et de trafic de stupéfiants ont été arrêtées, et des fusils de pêche et des armes blanches ont été saisies.

La première affaire est relative à l’arrestation de trois suspects pour "constitution d'une association de malfaiteurs et possession d'armes blanches utilisées pour semer la terreur parmi les citoyens et troubler l’ordre public" au niveau de la ville du Hadjout. L’opération a permis la saisie de quatre armes blanches et des bouteilles d’esprit de sel. La deuxième affaire implique deux individus arrêtés pour "détention et trafic de stupéfiants", avec la saisie en leur possession de 160 comprimés psychotropes. Deux fusils de pêche utilisés pour agresser des citoyens, ont été, aussi, saisis au niveau de leurs domiciles, a ajouté le même communiqué.

Les cinq mis en cause ont été déférés devant le parquet de la République territorialement compétent, a conclu la même source.