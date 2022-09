Les services des douanes ont procédé, en coordination avec les appareils sécuritaires, à la saisie de 7.000 comprimés psychotropes à bord d'un véhicule utilitaire à Touggourt et de 1.140 lites de mazout à bord d'un véhicule touristique à Tébessa, a indiqué mercredi un communiqué de la Direction générale des douanes (DGD).

"Dans le cadre des efforts consentis par les services opérationnels des brigades douanières sur le terrain, les éléments de la brigade régionale de lutte contre la contrebande de Tébessa, ont procédé à la saisie de 1.140 litres de mazout qui étaient à bord d'un véhicule touristique", indique le communiqué.

Dans le cadre de la coordination menée sur le terrain avec les appareils sécuritaires, ajoute la même source," les agents de la brigade polyvalente de Touggourt, relevant territorialement des services d'inspection des divisions douanières d'Ouargla et suite à une opération combinée ayant été exécutée en coordination avec les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP), ont procédé à la saisie de 7.000 comprimés psychotropes de type +Prég abaline 300 mg+ ayant été saisis à bord d'un véhicule touristique".

Les deux opérations s'inscrivent "dans le cadre des missions de protection des services des Douanes algériennes dont les éléments sont entièrement mobilisés pour protéger l'économie nationale et contribuer à la lutte contre la contrebande, sous ses diverses formes, notamment la contrebande des matières subventionnées, les stupéfiants et les produits psychotropes, par souci de préserver la sécurité du pays et sa stabilité", conclut le communiqué.