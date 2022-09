Les éléments de la brigade économique et financière auprès du service de wilaya de la police judiciaire de Jijel sont parvenus au démantèlement d’un réseau criminel composé de trois (3) individus conduit par une femme qui escroquait ses victimes via les réseaux sociaux, a-t-on appris mercredi auprès de la cellule de communication et des relations publiques de ce corps de sécurité.

L’opération est intervenue après la détection par les éléments de la brigade d’une publication sur Facebook signée par un pseudonyme et dont la propriétaire faisait comprendre à ses victimes qu’elles peuvent bénéficier de services et offres divers dont la vente d’équipements électroménagers par facilité et avec des réductions par rapport à leurs prix réels sur le marché, et ce, contre le versement ou le transfert de sommes d’argent sur son compte postal, selon la même source.

Une fois les sommes d’argent versées dans le compte de la propriétaire du compte social, elle supprime tout contact avec eux et annule son compte sur Facebook, puis ouvre d’autres compte sous d’autres pseudonymes.

L’enquête me née par les éléments de la police judiciaire en exploitant les moyens techniques disponibles, a permis l’identification et l’arrestation de la propriétaire du compte, et la découverte de transactions de versement et de transfert de sommes d’argent considérables effectuées de manière suspecte sur son compte postal, a ajouté la même source.

Une autorisation de perquisition au domicile de la suspecte a permis de trouver et de saisir des sommes d’argent (revenus de ce trafic) estimées à plus de 5 millions DA et des bijoux en or, selon la même source.

Deux complices de la concernée dans cette affaire (un homme et une femme) ont été arrêtés et la perquisition dans leurs domiciles a permis la saisie de plus de 120 reçus de retrait et de versement de sommes d’argent d’un compte postal vers des comptes de banques de manière suspecte, a ajouté la même source qui a précisé que l’enquête a démontré qu’ils (les complices) procédaient avec la suspecte principale à l’acquisition d’une maison et d’un véhicule touristique des revenus de ce trafic. Les procédures réglementaires ont été prises à l’encontre des suspects qui ont été par la suite présentés devant les instances judiciaires compétentes pour "constitution de groupe de malfaiteurs, blanchiment d’argent et dissimulation des revenus de ce délit et partici pation à l’escroquerie ciblant le public", a-t-on indiqué précisant que la suspecte principale a été mise sous mandat de dépôt alors que ses complices ont été relâchés.